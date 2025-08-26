شبهای خاطرهانگیز در قلب خلیج فارس با آغاز جشن های مراکز تجاری کیش
جشنواره تابستانی کیش با عنوان «تابستونتو بیار کیش» با استقبال خوب شهروندان وگردشگران کیش در بازارها و مراکز تفریحی آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، یکی از بخش های جشنواره های تابستانی کیش جشن ها وقرعه کشی های بازارها و مراکز تجاری است که از دیشب این برنامه ها با مراسم جشن و قرعه کشی بازار پردیس 2 آغاز شد.
دراین مراسم که با استقبال گسترده گردشگران و ساکنان جزیره همراه بود پس از نورافشانی و آتشبازی در میدان پردیس، با اجرای موسیقی و برگزاری قرعه کشی، حال وهوای جزیره کیش همچون روزهای خاطره انگیزسال های پیش پر شور ونشاط شد.
گفتنی است در جشنواره امسال علاوه بر اهدای جوایز متعدد وجایزه بزرگ یک میلیاردی، تسهیلات 15 میلیون تومانی بلو بانک نیز به گردشگران اعطا می شود.