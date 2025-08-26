به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، یکی از بخش های جشنواره های تابستانی کیش جشن ها وقرعه کشی های بازارها و مراکز تجاری است که از دیشب این برنامه ها با مراسم جشن و قرعه کشی بازار پردیس 2 آغاز شد.