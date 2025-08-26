نائب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:
مناطق آزاد نگین توسعه اقتصادی کشور هستند
نائب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مناطق آزاد میتوانند بهعنوان موتور رشد اقتصادی کشورعمل کنند و به مثابه نگین توسعه اقتصادی ایران بدرخشند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، عثمان سالاری در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، معاونان، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی برگزار شد اظهار داشت: طبق ماده ۶۵ قانون، مسئول اصلی رشد و توسعه اقتصادی، عمرانی و زیربنایی مناطق آزاد، مدیرعامل سازمان آن منطقه است؛ بنابراین نقش مدیرعامل در حکم فرمانده واقعی این مناطق تعریف میشود.
سالاری حضور محمد کبیری را در رأس مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش ارزشمند توصیف کرد و گفت: ایشان مدیری نخبه، خوشفکر و توانمند است که میتواند نقشی مؤثر در توسعه این منطقه ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به عضویتش در هیئترئیسه فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اظهار داشت: جلسات متعددی با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان ایشان برگزار شده و بازدیدهایی از مناطق مختلف از جمله چابهار انجام گرفته تا مشکلات فعالان اقتصادی از نزدیک بررسی شود.
به گفته نائب رییس کمیسیون قضایی مجلس، فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد با حضور حدود ۴۰ نماینده عزم جدی دارد تا مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی را برطرف کند.
وی افزود: اگر ظرفیتهای کمیسیونهای حقوقی و اجتماعی مجلس تجمیع شود، میتوان انتظار داشت که دیگر فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه نباشند.
سالاری تأکید کرد: حمایت ما از فعالان مناطق آزاد در حقیقت حمایت از دولت و مردم است و همهجانبه ادامه خواهد داشت. امیدواریم در سال جاری بخش زیادی از مشکلات موجود مرتفع شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری و تجاری کیش گفت: اگر حمایت کامل صورت گیرد، این منطقه میتواند به یکی از قطبهای بزرگ اقتصادی و گردشگری کشور تبدیل شود و منشأ خیر و برکت برای ایران باشد.
سالاری نقشآفرینی فعالان اقتصادی را در کنار تلاشهای محمد کبیری به ویژه در ارتباط با پیگیریهای سازمان تأمین اجتماعی مهم دانست و افزود: کمیسیون حقوقی مجلس کمیتهای برای نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد و میتواند در هر زمینهای ورود کند. به گفته وی، تعامل خوب هیئت رئیسه کمیسیون قضایی با قوه قضاییه و مسئولان عالیرتبه کشور ظرفیت ارزشمندی ایجاد کرده که میتواند مسیر تحقق اهداف کلان را هموار سازد.