رونمایی از بزرگترین کیک استان آذربایجان شرقی در جشن ملی ارس

در مراسم باشکوه جشن روز ملی ارس، بزرگترین کیک استان آذربایجان شرقی با وزن و طراحی بی نظیر رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ارس؛ این اثر هنری خوراکی نمادی از غنای تاریخی و طبیعی منطقه آزاد ارس بود ۳۱۰ کیلوگرم وزن داشت و  حاصل ۳۰۰ ساعت تلاش بی وقفه و هنرمندانه ی خانم نسیم محمدزاده  از قنادان خلاق و توانمند شهرستان جلفا است.

طراحی این کیک یک سفر مصور و خوراکی را برای بینندگان رقم زد چرا که مجموعه ای از برجسته ترین جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی منطقه آزاد ارس را به شکلی هنرمندانه و با جزئیات خیره کننده به تصویر کشیده بود. 

در این مراسم حمید صفری رئیس اتحادیه قنادان استان آذربایجان شرقی با تقدیر از خالق این اثر اعلام کرد: این کیک بزرگترین کیکی است که تاکنون در استان تهیه شده و به زودی برای ثبت ملی معرفی خواهد شد.

لازم به توضیح است؛ سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت سوم شهریورماه روز ملی ارس برنامه های مختلفی همچون جشن روز ملی ارس، کنسرت سالار عقیلی، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای ۱۳۲۰ جلفا و شهدای اقتدار، دورهمی خانوادگی، ایستگاه نقاشی، مسابقات بادبادک‌پرانی و برنده شو،اجرای گروه‌های عاشیق و نورافشانی را تدارک و برگزار کرد.

انتخاب سوم شهریورماه به عنوان روز ملی ارس تلاقی ارزشمندی از رویدادهای تاریخی و هویتی این منطقه است. این روز به پاس گرامیداشت سالروز شهادت شهدای ۱۳۲۰ جلفا که نمادی از رشادت و مقاومت مردم این دیار هستند و نیز سالروز تاسیس منطقه آزاد ارس که نشان‌دهنده پویایی و توسعه این قطب اقتصادی و فرهنگی است نامگذاری و در تقویم کشور ثبت شده است.

 

