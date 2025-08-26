خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید استاندار خوزستان از غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در نمایشگاه هفته دولت

بازدید استاندار خوزستان از غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در نمایشگاه هفته دولت
کد خبر : 1678243
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار خوزستان با حضور در غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در نمایشگاه بزرگ دستاوردهای هفته دولت، ضمن آشنایی نزدیک با ظرفیت‌ها و پروژه‌های این سازمان، بر اهمیت نقش منطقه آزاد اروند در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در این بازدید ابتدا با تجلیل از مقام شامخ شهدا، در جریان آخرین اقدامات و طرح‌های در حال اجرای سازمان در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و ضمن بررسی روند پروژه‌ها، ظرفیت‌های این سازمان را یکی از محورهای مهم پیشرفت و تحول در استان دانست.

نمایشگاه هفته دولت روز ششم شهریورماه با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز گشایش یافت و تا هشتم شهریور ادامه خواهد داشت.

گفتنی است؛ غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در سالن خلیج فارس این نمایشگاه مستقر بوده و هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۳ آماده میزبانی از مسئولان، فعالان اقتصادی و عموم علاقه‌مندان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور