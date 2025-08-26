بازدید استاندار خوزستان از غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در نمایشگاه هفته دولت
استاندار خوزستان با حضور در غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در نمایشگاه بزرگ دستاوردهای هفته دولت، ضمن آشنایی نزدیک با ظرفیتها و پروژههای این سازمان، بر اهمیت نقش منطقه آزاد اروند در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان در این بازدید ابتدا با تجلیل از مقام شامخ شهدا، در جریان آخرین اقدامات و طرحهای در حال اجرای سازمان در حوزههای اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و ضمن بررسی روند پروژهها، ظرفیتهای این سازمان را یکی از محورهای مهم پیشرفت و تحول در استان دانست.
نمایشگاه هفته دولت روز ششم شهریورماه با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز گشایش یافت و تا هشتم شهریور ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در سالن خلیج فارس این نمایشگاه مستقر بوده و هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۳ آماده میزبانی از مسئولان، فعالان اقتصادی و عموم علاقهمندان است.