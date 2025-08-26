بازدید استاندار خوزستان از غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در نمایشگاه هفته دولت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان در این بازدید ابتدا با تجلیل از مقام شامخ شهدا، در جریان آخرین اقدامات و طرح‌های در حال اجرای سازمان در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفت و ضمن بررسی روند پروژه‌ها، ظرفیت‌های این سازمان را یکی از محورهای مهم پیشرفت و تحول در استان دانست.

نمایشگاه هفته دولت روز ششم شهریورماه با حضور جمعی از مسئولان ارشد استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز گشایش یافت و تا هشتم شهریور ادامه خواهد داشت.

گفتنی است؛ غرفه سازمان منطقه آزاد اروند در سالن خلیج فارس این نمایشگاه مستقر بوده و هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۳ آماده میزبانی از مسئولان، فعالان اقتصادی و عموم علاقه‌مندان است.

