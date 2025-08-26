نمایشگاه هفته دولت در اهواز آغاز به کار کرد
نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت در استان خوزستان، امروز (سوم شهریورماه) با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نمایشگاه به مناسبت هفته دولت از سوم تا هفتم شهریورماه، هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ پذیرای عموم مردم و بازدیدکنندگان خواهد بود.
این رویداد با هدف معرفی دستاوردهای دولت چهاردهم و تبیین نقش آن در مسیر شکوفایی اقتصادی استان خوزستان برپا شده است.