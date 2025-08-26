خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایشگاه هفته دولت در اهواز آغاز به کار کرد

نمایشگاه هفته دولت در اهواز آغاز به کار کرد
کد خبر : 1678240
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دولت در استان خوزستان، امروز (سوم شهریورماه) با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اهواز افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نمایشگاه به مناسبت هفته دولت از سوم تا هفتم شهریورماه، هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ پذیرای عموم مردم و بازدیدکنندگان خواهد بود.

این رویداد با هدف معرفی دستاوردهای دولت چهاردهم و تبیین نقش آن در مسیر شکوفایی اقتصادی استان خوزستان برپا شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور