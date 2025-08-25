به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، تیم کشتی فرنگی نماسازان ساحل آبادان به‌عنوان نماینده این منطقه در گروه هفتم لیگ فرنگی حضور خواهد داشت. مسابقات این گروه در هفته دوم شهریور ۱۴۰۴ به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار می‌شود.

امید وزیری‌پور، رئیس هیات کشتی منطقه آزاد اروند، با اعلام این خبر گفت: لیگ کشتی نوجوانان کشور امسال در دو رشته فرنگی و آزاد و در قالب هشت گروه برگزار می‌شود. تیم نماسازان ساحل آبادان در گروه هفتم رشته فرنگی قرار گرفته و در کنار تیم‌های ایلام، اردبیل و کرمانشاه به رقابت خواهد پرداخت.

وی افزود: با توجه به توانمندی کشتی‌گیران نوجوان منطقه و حمایت‌های انجام‌شده، امیدواریم نماینده اروند نمایش درخور و شایسته‌ای در این مسابقات داشته باشد.

رئیس هیات کشتی منطقه آزاد اروند همچنین با اشاره به پیشینه این رشته در منطقه گفت: کشتی از ورزش‌های پرطرفدار و ریشه‌دار در آبادان و خرمشهر است. قهرمانان بسیاری از این خطه در سال‌های گذشته در میادین ملی و استانی افتخارآفرینی کرده‌اند و اکنون نسل جدیدی از کشتی‌گیران با حضور در لیگ نوجوانان فرصت عرض‌اندام در سطح ملی را به دست می‌آورد.

گفتنی است، منطقه آزاد اروند طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری ویژه‌ای در حوزه ورزش پایه، به‌ویژه کشتی، داشته و تیم‌های نوجوانان این منطقه موفق به کسب عناوین مختلف قهرمانی و نایب‌قهرمانی در سطح کشور شده‌اند. همچنین چندین کشتی‌گیر از اروند به اردوهای تیم ملی راه یافته‌اند. میزبانی لیگ نوجوانان در منطقه آزاد اروند می‌تواند زمینه‌ساز پرورش استعدادهای تازه و معرفی آن‌ها به کشتی ایران باشد.

