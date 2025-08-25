نخستین جراحی تخصصی شبکیه چشم در خرمشهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ مدیرعامل مرکز درمانی فخرالنسا خرمشهر از انجام موفقیت‌آمیز نخستین عمل جراحی شبکیه چشم در این شهرستان خبر داد و گفت: این رویداد، نقطه عطفی در ارتقای خدمات درمانی جنوب کشور به شمار می‌رود.

دکتر محمود بغلانی افزود: جراحی شبکیه چشم از پیچیده‌ترین عمل‌های پزشکی در حوزه چشم‌پزشکی است که تاکنون بیماران منطقه برای انجام آن مجبور به سفر به مراکز فوق‌تخصصی در کلان‌شهرها بودند. خوشبختانه با تجهیز اتاق عمل به دستگاه‌های پیشرفته و بهره‌گیری از کادر متخصص، برای نخستین بار این جراحی در خرمشهر با موفقیت انجام شد.

او ادامه داد: یکی از اهداف اصلی ما، کاهش اعزام بیماران به شهرهای دور و صرفه‌جویی در هزینه‌های درمانی بود. اکنون این امکان در خرمشهر فراهم شده و بیماران از استان‌های همجوار و حتی کشورهای همسایه نیز می‌توانند برای انجام عمل‌های تخصصی به این مرکز مراجعه کنند.

به گفته مدیرعامل مرکز درمانی فخرالنسا، حضور دکتر نرگس خوش طینت، فوق‌تخصص شبکیه، در کنار تیم پزشکی مجرب و پرستاران آموزش‌دیده، کیفیت این عمل را تضمین کرده است.

دکتر بغلانی با تأکید بر اهمیت این دستاورد گفت: این اقدام نه تنها موجب ارتقای سطح خدمات درمانی در جنوب کشور می‌شود، بلکه می‌تواند آغازگر رونق گردشگری سلامت در منطقه نیز باشد. برنامه ما توسعه بخش‌های تخصصی دیگر و تبدیل مرکز فخرالنسا به یکی از قطب‌های درمانی کشور است.

