پیام تبریک رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت سوم شهریور ماه
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس روز ملی ارس را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در پیامی فرارسیدن سوم شهریورماه، روز ملی ارس را تبریک گفت. در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سوم شهریورماه، در تقویم پر افتخار سرزمینمان نه تنها یادآور حماسه سوم شهریور ۱۳۲۰ و جانفشانی قهرمانانه سه سرباز غیرتمند ایران در برابر تجاوز ارتش بیگانه است، بلکه به عنوان «روز ملی ارس»؛ نمادی از مقاومت، ایثار و ایستادگی مردمان این خطه نیز شناخته میشود. این روز بزرگ را به یکایک مردم شریف منطقه آزاد ارس و استان قهرمانپرور آذربایجان شرقی و هم وطنان سایر استان ها نیز تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
منطقه آزاد ارس که با الهام از روحیه خودباوری و استقامت مسیر توسعه را با سرعت طی میکند، امروز به نگین درخشان اقتصاد شمال غرب کشور تبدیل شده است. این دستاوردها جز با همدلی، همافزایی و تلاشی شبانهروزی میسر نمیشد.
ما بر خود وظیفه میدانیم که از همراهی و اعتماد سرمایهگذاران محترم، فعالان اقتصادی پویا و صنعتگران پرتلاش که با حضور و مشارکت فعال خود، چرخهای توسعه ارس را به حرکت درآوردهاند صمیمانه قدردانی نماییم. وجود این عزیزان و اشتیاق آنها برای ساختن آیندهای روشنتر ستون فقرات پیشرفت ارس است.
امروز به برکت خون شهدا و در سایه تلاش جمعی، منطقه آزاد ارس شاهد تحولات چشمگیر در حوزههای اقتصادی، صنعت، تجارت، کشاورزی و فرهنگی و گردشگری است. این مسیر با اراده قوی مردم و مسئولان پرشتابتر از همیشه ادامه خواهد یافت تا ارس به قطبی مهم در عرصه اقتصاد ملی و منطقهای بدل شود.
یک بار دیگر این روز را به تمامی مردم عزیز منطقه تبریک گفته و آیندهای روشنتر و پرافتخارتر برای ارس آرزومندیم.
هادی مقدم زاده
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس