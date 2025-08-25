خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت سوم شهریور ماه

کد خبر : 1677665
لینک کوتاه کپی شد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس روز ملی ارس را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در پیامی فرارسیدن سوم شهریورماه،  روز ملی ارس را تبریک گفت.  در این پیام آمده است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

سوم شهریورماه، در تقویم پر افتخار سرزمینمان نه تنها یادآور حماسه سوم شهریور ۱۳۲۰ و جانفشانی قهرمانانه سه سرباز غیرتمند ایران در برابر تجاوز ارتش بیگانه است، بلکه به عنوان «روز ملی ارس»؛ نمادی از مقاومت، ایثار و ایستادگی مردمان این خطه نیز شناخته می‌شود. این روز بزرگ را به یکایک مردم شریف منطقه آزاد ارس و استان قهرمان‌پرور آذربایجان شرقی و هم وطنان سایر استان ها نیز تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

منطقه آزاد ارس که با الهام از روحیه خودباوری و استقامت مسیر توسعه را با سرعت طی می‌کند، امروز به نگین درخشان اقتصاد شمال غرب کشور تبدیل شده است. این دستاوردها جز با همدلی، هم‌افزایی و تلاشی شبانه‌روزی میسر نمی‌شد.

ما بر خود وظیفه می‌دانیم که از همراهی و اعتماد سرمایه‌گذاران محترم، فعالان اقتصادی پویا و صنعتگران پرتلاش که با حضور و مشارکت فعال خود، چرخ‌های توسعه ارس را به حرکت درآورده‌اند صمیمانه قدردانی نماییم. وجود این عزیزان و اشتیاق آنها برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر ستون فقرات پیشرفت ارس است.

امروز به برکت خون شهدا و در سایه تلاش جمعی، منطقه آزاد ارس شاهد تحولات چشمگیر در حوزه‌های اقتصادی، صنعت، تجارت، کشاورزی و فرهنگی و گردشگری است. این مسیر با اراده قوی مردم و مسئولان پرشتاب‌تر از همیشه ادامه خواهد یافت تا ارس به قطبی مهم در عرصه اقتصاد ملی و منطقه‌ای بدل شود.

یک بار دیگر این روز را به تمامی مردم عزیز منطقه تبریک گفته و آینده‌ای روشن‌تر و پرافتخارتر برای ارس آرزومندیم.

هادی مقدم زاده

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور