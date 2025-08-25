هزینه ۴۰ میلیارد ریالی سازمان منطقه آزاد ماکو برای راهاندازی رشته پرستاری در دانشگاه آزاد
سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای توسعه آموزشهای علوم پزشکی و پاسخ به نیازهای درمانی منطقه، ۴۰ میلیارد ریال برای ایجاد این رشته هزینه کرده است. راهاندازی رشته پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در مراسمی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، معاون دانشگاه علوم پزشکی استان، امام جمعه، نماینده مجلس و ارزیابان برد پرستاری در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ مدیرعامل این سازمان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه گفت: اکنون تنها در حوزه پزشکی این ارتباط برقرار شده و سایر رشتهها کمتر از این ظرفیت بهرهمند شدهاند. لازم است به سمت رشتههای مهارتافزا و کاربردی حرکت کنیم.
حسین گروسی افزود: با توجه به ظرفیتهای بینظیر منطقه آزاد ماکو، میتوان از این توانمندیها برای جذب دانشجویان خارجی و توسعه همکاریهای علمی با دانشگاههای معتبر کشورهای همسایه استفاده کرد.
گزارش رئیس دانشگاه آزاد ماکو
صدرا علیپور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در این مراسم اظهار کرد: «بر اساس مصوبه وزارت بهداشت و با دستور وزیر وقت بهداشت به دکتر طهرانچی در سال ۱۴۰۱، امکان راهاندازی رشته پرستاری در برخی دانشگاهها از جمله واحد ماکو فراهم شد. با توجه به آمایش منطقهای و شرایط خاص منطقه آزاد ماکو که سه شهرستان شوط، پلدشت و بازرگان را در بر میگیرد و به چالدران نیز نزدیک است، زمینه لازم برای ایجاد این رشته مهیا شد.»
وی افزود: طبق آمار دریافتی از شبکه بهداشت، منطقه آزاد ماکو با کمبود جدی پرستار مواجه است و امید میرود با راهاندازی رشته پرستاری، این نیاز تا حد زیادی برطرف شود.
اهمیت رشتههای پزشکی و پیراپزشکی
حجتالاسلام سید محمد هاشمی، امام جمعه ماکو نیز در سخنانی گفت: «در روایات ائمه معصومین، رشتههای پزشکی و پیراپزشکی بهعنوان علوم پایه مورد تأکید قرار گرفتهاند. پیامبر اسلام (ص) دو نوع علم را معرفی میکند؛ علمالادیان برای سلامت روح و علمالابدان برای سلامت جسم. منطقه آزاد ماکو به دلیل گستردگی و نیاز درمانی، بهشدت نیازمند توسعه رشتههای پرستاری و پیراپزشکی است. هماکنون در بیمارستان فجر ماکو برخی پرستاران ناچارند دو تا سه شیفت متوالی کار کنند که این امر موجب فشار روحی و جسمی بر آنان شده است.
توسعه علمی در دانشگاه آزاد ماکو
عمر علیپور اقدم، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو بزرگترین مرکز علمی منطقه است و باید با توسعه رشتههای تحصیلی، نقش مؤثرتری در ارتقای سطح علمی و خدماتی ایفا کند.»
آغاز پذیرش دانشجو
مسئولان دانشگاه اعلام کردند در صورت تصویب نهایی رشته پرستاری، پذیرش دانشجو از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.