به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی روز جمعه در در نشست رسمی که به همین منظور در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو برگزارشد، افزود: این سازمان متعهد به واگذاری یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به شرکت مذکور شده است.

وی ادامه داد: شرکت حافظان انرژی نیز موظف است با احداث نیروگاه، اقدام به ساخت پست ۴۰۰ کیلوولتی و در صورت فراهم شدن شرایط، زیرساخت‌های انتقال و صادرات برق را نیز ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بیان کرد: این پروژه ظرف مدت ۲ سال به بهره‌برداری خواهد رسید و حجم سرمایه‌گذاری آن حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

وی اضافه کرد: این تفاهم‌نامه گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل منطقه آزاد ماکو به قطب انرژی پاک کشور محسوب می‌شود.