تفاهم‌نامه احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه آزاد ماکو منعقد شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو گفت: تفاهم‌نامه‌ای میان این سازمان و یک شرکت خصوصی به امضا رسید که بر اساس این تفاهم‌نامه، احداث یک نیروگاه خورشیدی تا سقف یک‌هزار مگاوات در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛  حسین گروسی روز جمعه در در نشست رسمی که به همین منظور در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو برگزارشد، افزود: این سازمان متعهد به واگذاری یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به شرکت مذکور شده است.

وی ادامه داد: شرکت حافظان انرژی نیز موظف است با احداث نیروگاه، اقدام به ساخت پست ۴۰۰ کیلوولتی و در صورت فراهم شدن شرایط، زیرساخت‌های انتقال و صادرات برق را نیز ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بیان کرد: این پروژه ظرف مدت ۲ سال به بهره‌برداری خواهد رسید و حجم سرمایه‌گذاری آن حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

وی اضافه کرد: این تفاهم‌نامه گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تبدیل منطقه آزاد ماکو به قطب انرژی پاک کشور محسوب می‌شود.

