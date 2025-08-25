صدور پروانه ساخت سایت ۶۰ هکتاری جهت احداث مسکن محرومین در آبادان
رییس اداره راهوشهرسازی آبادان از صدور پروانه ساخت برای سایت ۶۰ هکتاری جهت احداث ۱۶۰ واحد مسکن محرومین خبرداد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ طیبه الهیفر در گفتوگویی اظهار کرد: جلسه شورای مسکن شهرستان آبادان با حضور علیرضا صادقیان فر معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن، جلیل مختار و جواد سعدون زاده نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، روحالله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، خسرو پیرهادی فرماندار ویژه آبادان، برگزار و در این جلسه مصوبات خوبی تصویب شد.
وی افزود: یکی از این مصوبات نصب آسانسورهای مسکن مهر بود که مقرر شد به محض دریافت و تأیید نتیجه استحکام بنا از سوی مرکز تحقیقات، نصب آسانسورها انجام شود.
الهیفر ادامه داد: با توجه به اینکه قرارداد مرکز تحقیقات چهارماهه و ممکن است برخی بلوکها اولویت بالاتری داشته باشند، مقرر شد فرمانداری آبادان فهرست بلوکهای متقاضی آسانسور با اولویت بالاتر را ارائه دهد تا در بازه زمانی سریعتری بررسی و نتیجه اعلام شود.
وی گفت: در خصوص اراضی تصرفی که منطقه آزاد مالکیت زمین را دارد نیز مقرر شد تا منطقه آزاد لیست آن ۱۵۰۰ پروندهای که مشکل استعلام فرم «ج» دارند را به راهوشهرسازی اعلام کند و راهوشهرسازی طی هفت روز پاسخ استعلام فرم «ج» را بدهد، چون بهانه آنها برای عدم صدور سند این بود که اداره راهوشهرسازی با تاخیر پاسخ استعلام فرم «ج» را میدهد.
رئیس اداره راهوشهرسازی آبادان در خصوص آمادهسازی شهرکهای مسکن امام رضا، ایرانمهر، شهدا و فرهنگیان بیان کرد: در خصوص این شهرکها که در برنامه اجرایی ۱۴۰۴ اداره راهوشهرسازی ثبت شدهاند، مقرر شد ظرف دو ماه آینده به مرحله انتخاب پیمانکار برسند. یعنی اینکه مطالعات و برآوردهای آنها انجام شود و طی دو ماه آینده به مناقصه برود.
وی اظهار کرد: یکی از مصوبات مثبت در حوزه نهضت ملی مسکن، صدور پروانه ساخت برای سایت ۶۰ هکتاری بود. پیش از این، شهرداری پروانه ساخت این سایت را برای مسکن مهر محرومین صادر نمیکرد، اما در این جلسه مصوب شد که شهرداری موظف است پروانه ساخت را برای احداث ۱۶۰ واحد مسکن محرومین صادر کند.
الهی فر در خصوص ۱۰۰۰ واحد فاقد متقاضی که پیشرفت فیزیکی آنها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد است، بیان کرد: اداره تعاون مکلف شد که حسابرسی این واحدها را انجام دهد و اگر مدارک ارائه داده نشد از طریق مراجع قضایی و حقوقی، کمیته انحلال برای آنها تشکیل دهد.
رییس اداره راهوشهرسازی آبادان اظهار کرد: در خصوص تکمیل تصفیهخانههای چوئبده و اروندکنار برای سایت مسکن مهر آنها، مقرر شد برای هر کدام پنج میلیارد تومان درخواست داده شود تا تأمین اعتبار توسط نماینده انجام شود و راه و شهرسازی نیز این اعتبار را به آنها تخصیص دهد.