به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، استاد هادی مینابی داور بین‌المللی کشورمان، در مسابقات بین‌المللی اوپن که طی روز‌های ۲۳ و ۲۴ مردادماه به میزبانی شهر مسقط عمان برگزار شد، به قضاوت پرداخت.

حضور مینابی در این رقابت معتبر بین‌المللی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات جامعه داوری ورزش آبادان و کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالای داوران آبادانی در عرصه‌های جهانی است.

