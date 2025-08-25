خبرگزاری کار ایران
قضاوت داور آبادانی در آوردگاه بین‌المللی عمان

داور آبادانی مسابقات بین‌المللی آوردگاه عمان را قضاوت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، استاد هادی مینابی داور بین‌المللی کشورمان، در مسابقات بین‌المللی اوپن که طی روز‌های ۲۳ و ۲۴ مردادماه به میزبانی شهر مسقط عمان برگزار شد، به قضاوت پرداخت.

حضور مینابی در این رقابت معتبر بین‌المللی، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات جامعه داوری ورزش آبادان و کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالای داوران آبادانی در عرصه‌های جهانی است.

 

