تشکر امام جمعه آبادان از اقدامات صداوسیما در اربعین

امام جمعه آبادان با حضور در صداوسیمای آبادان از تلاش ها و اقدامات این شبکه در قرارگاه رسانه ای اربعین قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، حجت الاسلام و المسلمین غبیشاوی در نشست شورای مدیران صداوسیمای آبادان با اشاره به اهمیت دوچندان همایش عظیم اربعین امسال با توجه به دفاع مقدس ۱۲ روزه و حوادث منطقه گفت: در دنیایی که رسانه‌های آن از کاه کوه می سازند، به تصویر کشیدن و انعکاس زوایای پیدا و پنهان همایش ۲۰ میلیونی شیعیان و آزادگان جهان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به تولیدات متنوع در حوزه‌های مختلف صداوسیمای آبادان و توجه ویژه به مردم، مباحث امتی جهانی و استکبارستیزی در آنها و پخش زنده ۲۴ ساعته تردد زوار از تلاش های همه شبانه روزی همکاران صداوسیما در قرارگاه رسانه ای اربعین در شلمچه قدردانی کرد.

در این دیدار مدیرکل صداوسیمای آبادان گزارشی از عملکرد قرارگاه رسانه ای اربعین در مرز شلمچه ارائه داد.

همچنین در پایان این نشست نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجت الاسلام والمسلمین غبیشاوی در نمازخانه مرکز برگزار شد.

 

