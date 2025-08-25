جهشی در جذب سرمایه داخلی و خارجی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در تشریح این اقدام گفت:

«ارائه بسته‌های آماده به معنای آغاز سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. ما عزم خود را برای حذف سدهای اداری جزم کرده‌ایم تا سرمایه‌گذار با اطمینان و شفافیت، پروژه خود را آغاز کند.»

بر اساس آمار رسمی سازمان، در سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری داخلی در منطقه به حدود ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) رسید و سرمایه‌گذاری خارجی نیز با رشد ۱۰۰ درصدی به ۷۰ میلیون دلار افزایش یافت. این روند، استقبال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی از مدل «بسته‌های آماده» را نشان می‌دهد.

خانزادی در این باره تأکید کرد:

«تحریم نباید بهانه‌ای برای توقف سرمایه‌گذاری باشد. سال‌ها این رویکرد موجب فرار سرمایه‌ها شده است. اکنون زمان آن است که با اتکا به توان داخلی و ظرفیت‌های بخش خصوصی، موانع را کنار بزنیم و جایگاه واقعی اروند را به‌عنوان هاب اقتصادی منطقه تثبیت کنیم.»

بسته‌های سرمایه‌گذاری اروند شامل طرح‌های متنوعی از جمله مجتمع‌های صنعتی کوچک و متوسط، گلخانه‌های مدرن، واحدهای پتروشیمی مقیاس کوچک، هتل‌های گردشگری و پایانه‌های صادراتی است. همچنین پورتال سرمایه‌گذاری اروند فعال است و امکان جستجو و مشاهده جزئیات بسته‌ها، بررسی شرایط مالی و پیگیری آنلاین درخواست‌ها را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان گفت:

«توسعه زیرساخت و حذف بوروکراسی، کلید جذب سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار در اروند است. تمام ظرفیت سازمان در سال جاری برای تحقق این هدف به‌کار گرفته خواهد شد.»

