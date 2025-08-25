پیوستن ۲ بسکتبالیست جدید به پالایش نفت آبادان
تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان برای حضور در فصل جدید لیگ برتر کشور دو بازیکن جدید جذب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان برای حضور در فصل جدید لیگ برتر کشور دو بازیکن جدید جذب کرد.
سینا واحدی بازیکن شوتینگ گارد بسکتبال تیم ملی ایران با عقد قراردادی به عضویت پالایش نفت آبادان درآمد.
با اعلام باشگاه پالایش نفت آبادان در شامگاه ۳۱ مرداد، همچنین مرتضی طاهری بازیکن پاور فوروارد بسکتبال ایران برای فصل جدید لیگ برتر با آبادانیها خواهد بود.
باشگاه پالایش نفت آبادان در نظر دارد با فراهم شدن شرایط لازم، بازیکن خارجی نیز جذب کند.
هدایت این تیم اکنون بر عهده حماد سامری است.