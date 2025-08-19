قول مساعد وزیر اقتصاد برای جبران خسارت بازار ونوس

به گزارش خبرنگار ایلنا، "مجتمع تجاری ونوس" در منطقه آزاد انزلی روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ دچار آتش‌سوزی گسترده‌ای شد. این حادثه که از یکی از انبارهای پوشاک در طبقات فوقانی آغاز شد، به سرعت شعله‌ور شد و موجب تخلیه کامل این بازار شد.

بر اساس اعلام مسئولان، حدود ۸۳۴ واحد تجاری در معرض آسیب قرار گرفت و به‌محض بروز حریق، درخواست کمک از آتش‌نشانی شهرستان‌های همجوار همچون رشت، خمام و خشکبیجار مطرح شد. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت اما ۱۶ نفر دچار مصدومیت شدند که اغلب به‌صورت سرپایی درمان شدند. در همین زمینه، خبرگزاری ایلنا با جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید؛

دو هزار غرفه در این بازار متضرر شدند

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی درباره حادثه آتش‌سوزی در "بازار ونوس" به ایلنا گفت: بازار ونوس با بیش از دو هزار غرفه یکی از مراکز مهم تجاری منطقه آزاد انزلی است که متأسفانه این حادثه باعث شد چند هزار نفر شغل خود را در این مجتمع از دست بدهند.

وی افزود: بخشی از کسبه به بازارهای دیگر همان منطقه منتقل شدند و در حال حاضر مالک مجتمع در تلاش است مجوزها و امکانات لازم برای بازسازی را دریافت کند.

به گفته او، بیشترین خسارت به طبقات دوم و سوم وارد شده و طبقه اول آسیب جدی ندیده است.

عملکرد آتش‌نشانی در دست بررسی است

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد آتش‌نشانی و دستگاه‌های امدادی اظهار کرد: این موضوع محل بحث است که آیا آتش‌نشانی و دستگاه‌های مسئول به موقع در محل حضور داشتند و توانستند آتش را کنترل کنند یا خیر. این مسئله اکنون در دست بررسی است و تا جایی که اطلاع دارم، گزارش نهایی نیز آماده شده است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به حمایت‌های دولت برای جبران خسارت‌ها گفت: وزیر اقتصاد قول داده است که وام‌ها و تسهیلات لازم به صاحبان غرفه‌ها و همچنین مالک مجموعه پرداخت شود تا بازسازی هرچه سریع‌تر انجام گیرد. علاوه بر این، منطقه آزاد انزلی موظف است از کسبه آسیب‌دیده، به‌ویژه نیروهای جوان و زوج‌های جوانی که در این بازار فعالیت داشتند، حمایت‌های لازم را به عمل آورد.

کوچکی‌نژاد در پایان درباره نقش مجلس در این موضوع خاطرنشان کرد: تا این لحظه مجلس به صورت مستقیم به این موضوع ورود نکرده است و نظارت خاصی صورت نگرفته است.

انتهای پیام/