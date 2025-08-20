خبرگزاری کار ایران
افق‌های روشن همکاری میان مناطق آزاد ایران و بلاروس

افق‌های روشن همکاری میان مناطق آزاد ایران و بلاروس
رضا مسرور در حاشیه سفر رئیس جمهور به مینسک، با رئیس آژانس ملی سرمایه گذاری و خصوصی بلاروس دیدار و کفتگو کرد.

به گزارش ایلنا؛ النا پرمینووا، رئیس آژانس ملی سرمایه‌گذاری و خصوصی بلاروس در دیدار با رضا مسرور گفت: امیدواریم نتیجه امضای سند همکاری میان آژانس ملی بلاروس و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در راستای منافع هر دو کشور و مناطق آزادمان باشد.

وی افزود: ما تعهد داریم که چارچوب این سند را مورد اقدام قرار دهیم و زمینه‌های همکاری دو کشور را افزایش دهیم.

رئیس آژانس ملی سرمایه‌گذاری و خصوصی بلاروس با اشاره به هدف و مأموریت مناطق آزاد بلاروس اظهار داشت: مناطق آزاد تجاری بلاروس برای توسعه استان‌ها و عامل تحرک بخش تجاری ایجاد شده‌اند.

النا پرمینووا افزود: ما علاقمند به انجام کارها و پروژه‌های مشترک و جدی با مناطق آزاد ایران هستیم و به نظر می‌رسد می‌توانیم خیلی از نیازها و سناریوهای یکدیگر را تامین کنیم.

وی ادامه داد: ایران و بلاروس کارهای مشترک زیادی می‌توانند انجام دهند و ما آمادگی خودمان را برای سرمایه‌گذاری مشترک و همچنین صادرات مجدد کالاهای شما اعلام می‌کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: دسترسی بلاروس به آب‌های آزاد از طریق مناطق آزاد ایران از مسیر ماخاچکالا ـ بندر کاسپین امکان پذیر است و در مقابل بلاروس نیز می‌تواند دسترسی ما به بازار ۱۸۰ میلیون نفری اوراسیا را تقویت کند.

رضا مسرور با اشاره به تنگنای ژئوپلیتیکی بلاروس و محصور بودن این کشور در خشکی گفت: ایران و بلاروس هر دو با تحریم های ناعادلانه اقتصادی مواجه هستند و همین تحریم ها، دسترسی دیرینه کشور شما را به بنادر دریای بالتیک در لیتوانی و لتونی محدود کرده است، اما بنادر ایران می‌توانند نقش جایگزین داشته باشند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به جایگاه ایران و مناطق آزاد در کریدورهای ترانزیتی تصریح کرد: اتصال بلاروس به راه آهن روسیه و یا ماخاچکالا، شما را در معرض دسترسی به کریدور شمال ـ جنوب قرار داده و این به معنای تامین نیاز حیاتی بلاروس برای بقای صادراتی کود پتاس، محصولات کشاورزی و سایر تولیدات بلاروس برای ترانزیت از مسیر ایران به کشورهای عربی، قاره آفریقا و یا صادرات مجدد از مناطق آزاد است.

گفتنی است توسعه همکاری‌ها در بخش گردشگری، صنایع های‌تک، اقتصاد دیجیتال، لجستیک و برگزاری نمایشگاه ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری دو کشور از دیگر محورهای مذاکراتی رضا مسرور با خانم پرمینوا بود.

 

