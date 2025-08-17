خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ریاض علی‌فرحانی دستیار اجتماعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند شد

ریاض علی‌فرحانی دستیار اجتماعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند شد
کد خبر : 1674709
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، ریاض علی‌فرحانی به عنوان دستیار اجتماعی سازمان منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در متن این حکم آمده است:
«با عنایت به پیچیدگی‌ها و تحولات شتابان عرصه‌های اجتماعی، لزوم کنش‌گری هوشمندانه، تعامل سازنده و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های نخبگانی و انسانی منطقه، و با توجه به ضرورت ارتقای کارآمدی سازمان و تحقق اهداف عالی آن، بدین‌وسیله جناب‌عالی به سمت دستیار اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب می‌گردید.

انتظار می‌رود با اتکال به خداوند متعال، در سایه هم‌افزایی جمعی، اهتمام به توسعه متوازن و پایدار، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و هماهنگی میان واحدهای سازمانی، نقش مؤثری در ارتقای تعاملات اجتماعی، تقویت سرمایه‌های انسانی و تحقق مأموریت‌های کلان سازمان ایفا نمایید.»

شایان ذکر است که ریاض علی‌فرحانی پیش از این در دو دوره، مسئولیت مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند را بر عهده داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور