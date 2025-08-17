ریاض علیفرحانی دستیار اجتماعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند شد
با حکم دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، ریاض علیفرحانی به عنوان دستیار اجتماعی سازمان منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در متن این حکم آمده است:
«با عنایت به پیچیدگیها و تحولات شتابان عرصههای اجتماعی، لزوم کنشگری هوشمندانه، تعامل سازنده و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای نخبگانی و انسانی منطقه، و با توجه به ضرورت ارتقای کارآمدی سازمان و تحقق اهداف عالی آن، بدینوسیله جنابعالی به سمت دستیار اجتماعی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب میگردید.
انتظار میرود با اتکال به خداوند متعال، در سایه همافزایی جمعی، اهتمام به توسعه متوازن و پایدار، رعایت اصول اخلاق حرفهای و هماهنگی میان واحدهای سازمانی، نقش مؤثری در ارتقای تعاملات اجتماعی، تقویت سرمایههای انسانی و تحقق مأموریتهای کلان سازمان ایفا نمایید.»
شایان ذکر است که ریاض علیفرحانی پیش از این در دو دوره، مسئولیت مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند را بر عهده داشته است.