به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هدف از راه‌اندازی این دفتر، تمرکز بر رسیدگی سریع‌تر به مشکلات آبی بخش کشاورزی و ایجاد بستر مناسب برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در منطقه است.

شاهین هاشمی، فرماندار ویژه خرمشهر، در این مراسم با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع و کارآمد در حوزه مدیریت منابع آب اظهار داشت:

«انتظار داریم کارشناس مطالعاتی مستقر در این دفتر با اختیارات لازم، به‌طور مستقیم به بررسی و حل مسائل کشاورزان بپردازد تا مشکلات به حداقل برسد.»

عباس صدریان‌فر، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، نیز ضمن اشاره به ضرورت رعایت الگوی کشت و پرهیز از کشت‌های پرمصرف مانند برنج گفت:

«با وجود تنش آبی که پدیده‌ای جهانی است، با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب، از پاییز گذشته تاکنون توانستیم از بروز بحران جدی جلوگیری کنیم. برداشت یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم در استان، رکوردی کم‌سابقه است که در شرایط محدودیت منابع آبی حاصل شد.»

وی همچنین از ذخیره‌سازی منابع آبی برای ماه‌های آتی خبر داد و بر تداوم اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس، نیز افتتاح این دفتر را گامی مهم برای تسهیل مراجعات، به‌ویژه برای روستاییان خرمشهری دانست و افزود:

«امروز کیفیت آب شرب خرمشهر در وضعیت مطلوب قرار دارد و بحران آب در جزیره مینو کنترل شده است. همچنین پروژه سد مارد در آستانه تکمیل قرار دارد که با بهره‌برداری از آن، امکان گردش آب شیرین در منطقه فراهم خواهد شد.»

وی خواستار افزایش رهاسازی آب و تأمین نیاز کشاورزان در مسیر شلمچه شد و بر لزوم توجه به مطالبات آبی بخش کشاورزی منطقه تأکید کرد.

این افتتاحیه، با همکاری و هماهنگی نهادهای محلی، ملی و سازمان منطقه آزاد اروند، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع آب و توسعه پایدار بخش کشاورزی در جنوب خوزستان باشد.

انتهای پیام/