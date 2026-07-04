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معاونت پروژه‌های شرکت صنایع آذرآب اراک خبر داد:

ارسال 36 مخزن و 2 برج پروژه میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط آذرآب

ارسال 36 مخزن و 2 برج پروژه میدان نفتی آزادگان جنوبی توسط آذرآب
کد خبر : 1808648
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معاونت پروژه‌های شرکت صنایع آذرآب اراک گفت: شرکت دانش‌بنیان صنایع آذرآب با اتکا به توان مهندسان خود و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، موفق شد تمامی 36 مخزن فرایندی و 2 برج پروژه میدان نفتی پروژه آزادگان جنوبی را پس از طراحی، تأمین و ساخت، به سایت پروژه ارسال کند.

به گزارش ایلنا، ایرج علیخانی افزود: این شرکت دانش‌بنیان در یکی از مهم‌ترین پروژه‌های صنعت نفت کشور، مسئولیت طراحی، تأمین و ساخت 36 مخزن بزرگ فرایندی را برعهده داشت که اکنون تمامی این تجهیزات به همراه 2 برج مربوط به سایت پروژه آزادگان جنوبی ارسال شده است.

وی ادامه داد: مخازن ساخته شده دارای وزن‌هایی بین 20 تا 100 تن هستند که نشان دهنده ابعاد گسترده و پیچیدگی فنی بالای عملیات طراحی و ساخت آنها است. اجرای این پروژه، بار دیگر توانمندی آذرآب را در ساخت تجهیزات سنگین و راهبردی صنعت نفت و گاز کشور به نمایش گذاشته است.

معاونت پروژه‌های شرکت صنایع آذرآب اراک اظهار داشت: این شرکت با بهره‌گیری از دانش فنی متخصصان داخلی، تجهیزات پیشرفته و همچنین ظرفیت‌های تولیدی خود، نقش مؤثری در تأمین نیازهای صنایع مادر کشور ایفا کرده است و حضور پررنگی در اجرای پروژه‌های ملی و راهبردی دارد.

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