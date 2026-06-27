به گزارش ایلنا، مریم کرمی افزود: شماره 128 سامانه فوریت‌های اداری فواد در روزهای کاری از ساعت 7 صبح تا 17 عصر آماده دریافت تماس‌های مردمی است و پس از احراز هویت تماس‌گیرنده از طریق سامانه شاهکار، یک کد رهگیری صادر می‌شود که فرد می‌تواند تا حصول نتیجه، وضعیت درخواست خود را پیگیری کند.

وی بر محرمانه بودن اطلاعات تماس‌گیرندگان تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: میانگین رسیدگی به گزارشات در سامانه فوریت‌های اداری فواد 128 حدود 3 ساعت است. در این راستا دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام کرده و نتیجه را به مراجع ذیربط اعلام کنند.

مدیر نوسازی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی بر ضرورت همراهی شهروندان تأکید کرده و اظهار داشت: از شهروندان این استان تقاضا می‌شود در صورت مواجهه با هرگونه نارسایی اداری، با آرامش و با ارائه مستندات، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های اداری فواد 128 پیگیری کنند.

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