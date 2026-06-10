رئیس سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد:
بستههای حمایتی جنگ و پساجنگ برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی / بازنگری استانداردهای اجباری
معاون سازمان ملی استاندارد ایران: روند افزایشی درصد انطباق واحدهای تولیدی و صنعتی کشور
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر ضرورت حمایت از تولید در شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرده و گفت: این سازمان در کنار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دارد و تلاش میکند با تسهیل فرآیندهای استانداردسازی و کاهش موانع غیرضروری، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی را هموار کند. این سازمان تلاش میکند با اصلاح فرآیندهای آزمون و کاهش هزینههای تکراری، مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی را تسهیل کند.
به گزارش ایلنا، فرزانه انصاری در نشست با فعالان اقتصادی استان مرکزی، از تلاشهای صنعتگران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، در شرایط جنگ اقتصادی قدردانی خود را ابراز داشت و افزود: تولیدکنندگان در این شرایط سخت، چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند و سازمان ملی استاندارد ایران نیز خود را متعهد میداند با ارائه راهکارهای عملی، بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند. این موضوع در بستههای حمایتی جنگ و پساجنگ نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی به آمادگی سازمان برای بازنگری در حوزه استانداردها اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران برای کاهش برخی الزامات و تعداد نمونهبرداریها بر اساس برنامه تضمین کیفیت واحدهای تولیدی و صنعتی از آمادگی لازم برخوردار است. بر این اساس استانداردهای اجباری در حال بازنگری است. در این راستا استانداردهای غیرضروری در حال حذف شدن است و همچنین رویکرد این سازمان نیز به سمت مقررات فنی در حال تغییر است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در روند اعتراض به نتایج آزمونها اشاره کرده و اظهار داشت: در صورت اعتراض، تنها همان بند مورد نظر باید مجدداً بررسی شود. انجام دوباره تمامی آزمونها و دریافت هزینه کامل، رویه درستی نیست و این موضوع اصلاح خواهد شد. در صورتی که برای یک محصول پروانه استاندارد صادر شده باشد، تکرار آزمونهای مشابه ضرورتی ندارد و چنین رویکردی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد نیست.
انصاری بر ضرورت حمایت از آزمایشگاههای مرجع تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: این آزمایشگاهها باید با دقت و بر اساس ضوابط فعالیت کنند و همچنین در عین حال تعرفهها نیز باید به درستی رعایت شود. برونسپاری آزمونها در قالب بستههای حمایتی نیز مجاز است و در حال حاضر هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، چرا که این سیاست میتواند به تسریع روندها کمک کند. آزمایشگاهها در فرایندهای استاندارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند.
وی به موضوع تراریختگی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی لازمالاجرا است. در صورت ارائه نتایج معتبر آزمایشگاهی دارای گواهینامه 17025، دستگاههای ذیربط موظف به پذیرش نتایج آن هستند. در صورت عدم اجرای این تفاهمنامه سهجانبه در برخی استانها موضوع پیگیری خواهد شد. همچنین در صورت نیاز، موارد تخلف به وزرای وزارتخانههای مربوطه گزارش میشود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به صنعت خودرو اشاره داشته و در این رابطه تأکید کرد: هرچند تسهیلاتی برای تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه صنعت خودرو در نظر گرفته شده است، اما از الزامات ایمنی در این صنعت نمیتوان صرفنظر کرد. آزمونهای مرتبط با کنترل کیفیت برای حفظ ایمنی مصرفکنندگان صنعت خودرو ضروری است. در حوزه کشاورزی نیز آموزش و ارتقاء آگاهی بهرهبرداران بخش کشاورزی در دستور کار مشترک با مجموعه جهاد کشاورزی قرار دارد.
روند افزایشی درصد انطباق واحدهای تولیدی و صنعتی کشور
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این نشست گفت: درصد انطباق واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از 75 درصد در سال 1403 به 78 درصد در سال 1404 افزایش یافته است. همچنین همزمان با تمدید بستههای حمایتی، نظارتها در حوزه خودرو، آزمونهای مشترک و فرآیندهای حلال تشدید شده است. این میزان افزایش نشاندهنده بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و اثرگذاری سیاستهای نظارتی و حمایتی سازمان ملی استاندارد است.
انوشه رحمانی به تشدید نظارتها در صنعت خودرو و سایر حوزهها اشاره داشته و افزود: بازرسیهای مشترک، کنترل بازار و پایش فرآیندهای تولید با جدیت ادامه دارد. در عین حال، بستههای حمایتی برای کاهش هزینههای واحدهای تولیدی تمدید شده و در حال اجرا است. بستههای حمایتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی تمدید شده است. این بستهها با هدف کاهش هزینهها و تسهیل فرآیندهای استانداردسازی در دوره جنگ اقتصادی تدوین شده و همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: با اشاره به برنامههای جدید در بخش خودرو گفت: در بازنگری روش اجرایی، دوره تأییدیههای COP که پیشتر یکماهه بود، اکنون به 3 ماه افزایش یافته است. خودروسازان درخواست افزایش این دوره به ۶ ماه یا یک سال را دارند که این موضوع منوط به ارائه برنامه تضمین کیفیت و کسب رتبه مناسب خواهد بود. اگر خودروساز رتبه A کسب کند، یک بار آزمون در سال کفایت میکند و در رتبههای پایینتر نیز بر اساس عملکرد، دورهها قابل افزایش است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: تولیدکنندگان و صنعتگران نسبت به اجرای فوری استانداردهای بازنگری شده نگرانی دارند. در اجباری شدن استانداردها، دوران گذار تعریف شده است. در این دوره، انجمنها، آزمایشگاهها، تولیدکنندگان، سازمان حمایت و وزارت صمت حضور دارند و زمان لازمالاجرا شدن استاندارد جدید تعیین میشود. برخی تولیدکنندگان امکان اجرای فوری استاندارد جدید را ندارند که موضوع در دوران گذار بررسی میشود.
رحمانی به تفاهمنامه مشترک با وزارت بهداشت اشاره داشته و تصریح کرد: بر این اساس کارگروههای مشترک تشکیل شده و جلسات ماهانه برگزار میشود. آزمایشگاههای موجود در سامانه لینز وزارت بهداشت و سامانه سینای سازمان استاندارد تطبیق داده شدهاند و آزمایشگاههای مورد تأیید در سامانه ما ستارهدار شدهاند. نتایج آزمونهای مورد تأیید سازمان استاندارد در سامانه وزارت بهداشت قابل مشاهده است. آزمونهای مورد تأیید وزارت بهداشت نیز در سامانه سازمان استاندارد مشهود است.
وی بیان داشت: این هماهنگی در بازرسیهای مشترک واردات و کنترل بازار نیز برقرار است. در خصوص نشان حلال طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تنها مرجع صدور نشان حلال برای محصولات تولید داخل، سازمان ملی استاندارد است. در واردات، مسئولیت با وزارت بهداشت است و این تقسیم کار کاملاً هماهنگ و مشخص است. هدف ایجاد توازن میان نظارت مؤثر و حمایت از تولید است تا واحدهای بتوانند در شرایط سخت اقتصادی فعالیت خود را ادامه دهند.