مختار احمدی در جلسه شورای تعاون استان مرکزی که به صورت ویژه برای شهرستان محلات برگزار شده بود، افزود: اقتصاد تعاونی‌ها ماهیتی انسان‌محور دارد. برخلاف بخش خصوصی که سرمایه‌محور است، در بخش تعاون رأی و نقش اعضا برابر است و این عدالت اقتصادی، نقطه تمایز مهم تعاونی‌ها است. توسعه بخش تعاون در سطح ملی و استانی بسیار ضرورت دارد و اهمیت و ظرفیت‌های این بخش در کشور بسیار گسترده است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل، همکاری لازم را برای شکل‌گیری، ایجاد، توسعه، رونق و تقویت تعاونی‌ها داشته باشند. دستگاه‌هایی که مجوزهای کسب‌وکار صادر می‌کنند از جمله صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین نهادهای حمایتی باید متقاضیان را به سمت تشکیل تعاونی‌ها هدایت کنند تا از مزیت‌های این بخش بهره‌مند شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به محدودیت منابع تسهیلات کارفرمایی در برخی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و در این خصوص ظهار داشت: این استان با وجود جایگاه ویژه صنعتی و تولیدی خود، محدودیت‌هایی در خطوط اعتباری دارد. اما می‌توان از ظرفیت‌های بانک توسعه تعاون و تسهیلات این بخش استفاده کرد تا مسیر ایجاد اشتغال تسهیل شود. بر این اساس می‌توان تا حدی محدودیت‌های موجود در این حوزه را برطرف کرد.

احمدی تصریح کرد: آخرین نرخ بیکاری استان مرکزی 5.4 درصد است و با وجود اینکه این استان جزء 3 استان کشور با کمترین نرخ بیکاری است، اما بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان 2 برابر میانگین است. این موضوع پاشنه آشیل بازار کار این منطقه محسوب می‌شود. حوزه تعاون برای حل این چالش راهکارهای متعددی دارد که می‌توان این راهکارها را در راستای کاهش نرخ بیکاری به خصوص در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مورد استفاده قرار داد.

وی بیان داشت: فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای راه‌اندازی کسب‌وکار با 2 مانع اصلی یعنی سهم‌آورده و تضامین بانکی مواجه‌اند. اما با تشکیل تعاونی، سهم آورده بین چند نفر تقسیم شده و تأمین آن آسان می‌شود. همچنین صندوق ضمانت بخش تعاون با دریافت کمترین تضامین، ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد نیاز را صادر می‌کند. اگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به تشکیل تعاونی‌ها ترغیب شوند، آمادگی کامل برای حمایت، هدایت و استفاده از ظرفیت‌های مالی و اعتباری بخش تعاون وجود دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت‌های تعاونی‌های شهرستان محلات اشاره داشته و در این راستا تأکید کرد: تعاونی پرورش ماهیان زینتی شهرستان محلات که بیش از 90 درصد صادرات این شهرستان را پوشش می‌دهد و همچنین تعاونی معدن آذرنوش، نمونه‌های برجسته عملکرد موفق تعاونی‌ها در این استان هستند که می‌توانند الگوی سایر بخش‌ها باشند و از این تعاون‌ها الگوبرداری کنند.

