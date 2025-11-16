به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی افزود: از 4 امتیازی که در جلسه با وزیر راه‌وشهرسازی مطرح شد، 2 مورد در سطح ملی تصویب شد و 2 امتیاز ویژه نیز شامل تأمین میلگرد و سیمان به دلیل ضرورت تأمین مصالح پروژه 8112 واحدی اراک، به صورت خاص به استان مرکزی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در این راستا 5000 میلیارد ریال تن‌خواه به پروژه 8112 واحدی مسکن ملی اراک تزریق شده است. این اعتبار برای تسهیل در روند ساخت و تکمیل این پروژه‌ صورت گرفته است. همچنین از مدت‌ها پیش 31 هزار تن میلگرد و سیمان خارج از بورس برای پروژه 8112 واحدی مسکن ملی اراک گرفته شده بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: به عنوان نماینده مردم در خانه ملت درخواست و سئوالی از وزیر راه‌وشهرسازی داشتم که منجر به اخذ 2 مورد تسهیلات 350 و 450 میلیون تومانی برای دهک‌های یک، 2 و 3 شد. همچنین تسهیلات مسکن ملی از 550 میلیون تومان به 650 میلیون تومان ارتقا یافت.

ابراهیمی به تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً با صندوق ملی مسکن منعقد شده اشاره داشته و تصریح کرد: در این تفاهم‌نامه، 5000 میلیارد ریال در راستای کمک به افزایش نقدینگی در اختیار اداره‌کل راه‌وشهرسازی برای تسریع در تکمیل پروژه 8112 واحدی مسکن ملی اراک قرار داده شد.

وی بیان داشت: بر اساس مفاد تفاهم‌نامه منعقد شده با صندوق ملی مسکن و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، باید 2000 واحد مسکونی نیمه‌تمام از مجموع واحدهای پروژه 8112 واحدی مسکن ملی اراک در 6 ماهه نخست سال 1405 تکمیل شود و به متقاضیان تحویل گردد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس احیای شعبه صندوق نوآوری و شکوفایی در استان مرکزی را از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر در این استان دانسته و تأکید کرد: این شعبه نزدیک به 3 سال در حالت تعلیق بود اما اکنون با اصلاح اساسنامه و انتشار آگهی رسمی، فعال شده است.

ابراهیمی به حجم سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: اگر چه سرمایه 650 میلیارد ریالی فعلی این صندوق کافی نیست، اما ظرفیت رسیدن به 6500 میلیارد ریال سرمایه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور وجود دارد.

وی اضافه کرد: با فعال شدن شعبه صندوق صندوق نوآوری و شکوفایی در استان مرکزی، امکان تأمین سرمایه در گردش، ارائه تسهیلات کم‌بهره و رفع نیازهای مالی شرکت‌های نوآور استان مرکزی فراهم شده که فرصتی استثنایی برای توسعه زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی در استان به شمار می‌رود.

