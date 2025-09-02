خبرگزاری کار ایران
معاون اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی:

تلفاتی بابت گرمازدگی در منطقه هفتادقله اراک گزارش نشده است

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی گفت: تاکنون تلفاتی بابت گرمازدگی در منطقه هفتادقله اراک مشاهده و گزارش نشده است و آبرسانی به حیات‌وحش این منطقه به صورت مستمر ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، زهره موسوی افزود: فرایند آبرسانی به حیات‌وحش منطقه هفتادقله اراک به صورت یک روز در میان با تانکر انجام می‌شود و این روند همچنان نیز ادامه دارد. با نخسیتن بارش، آبرسانی به این منطقه قطع می‌شود. اما اگر بارش ایجاد نشود، آبرسانی تا نیمه اول آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی به تعداد آبشخورهای موجود در منطقه هفتادقله اراک و همچنین دیگر اقداماتی که در این منطقه انجام می‌شود اشاره داشته و ادامه داد: 27 آبشخور در هفتادقله وجود دارد که فرایند آبرسانی به حیات‌وحش از طریق این آبشخورها انجام می‌شود. این آبشخورها علاوه بر آبرسانی، به صورت مستمر نیز ضدعفونی می‌شوند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان مرکزی به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی این استان اشاره کرده و اظهار داشت: این استان به دلیل قرار گرفتن در ناحیه مرکزی ایران، بین سلسله کوه‌های زاگرس و کویر مرکزی از آب و هوای متنوعی متأثر از اقلیم‌های متنوعی برخوردار است.

موسوی تصریح کرد: مناطق حفاظت شده هفتادقله اراک و الوند خمین، پناهگاه‌های حیات‌وحش جاسب دلیجان و راسوند شازند و اثر طبیعی ملی غار نخجیر دلیجان، با وسعت 132 هزار و 238 هکتار که حدود 5.4 درصد مساحت استان می‌شود، به عنوان ذخیره‌گاه‌های زیستی تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست، در این استان قرار دارد.

وی بیان داشت: تالاب میقان اراک و تالاب بازرجان تفرش نیز در مجموع با مساحت 5074 هکتار به عنوان مناطق شکار ممنوع اعلام شده‌اند. همچنین قسمتی از محدوده پناهگاه حیات‌وحش موته اصفهان در جنوب استان و مناطق پلنگ‌دره قم در شرق استان و گلپرآباد و آق‌گل همدان در غرب استان قرار دارد.

