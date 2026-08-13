رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران:
دعوت از بازنشستگان قائم شهر برای حضور در انتخابات کانون
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران و شهرستان قائمشهر با دعوت از بازنشستگان برای حضور گسترده در انتخابات هیئتمدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی قائمشهر، گفت: حضور مسئولانه و مطالبهگرانه بازنشستگان میتواند مسیر پیگیری حقوق، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای خدمات رفاهی و درمانی این قشر را هموارتر کند.
نصرالله دریابیگی در گفت و گو با خبرنگار ایلنای مازندران با دعوت از کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی برای حضور گسترده و مسئولانه در انتخابات هیئتمدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی قائمشهر، بر ضرورت مشارکت جدی بازنشستگان در تعیین سرنوشت تشکل صنفی خود تأکید کرد.
دریابیگی با بیان اینکه «صدای بازنشستگان، صدای مظلومیت، عدالت و زندگی شرافتمندانه است»، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد بازنشستگان با حضور جدی، پرشور و مسئولانه خود نشان دهند که همچنان یکی از فعالترین، اثرگذارترین و پیونددهندهترین بخشهای جامعه کارگری هستند.
وی افزود: بازنشستگان سالها از عمر و توان خود را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و خدمت به جامعه سپری کردهاند و شایسته است در دوران بازنشستگی نیز از حقوق و منزلت شایستهای برخوردار باشند؛ از این رو، پیگیری مطالبات قانونی، بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای سطح خدمات رفاهی و درمانی باید با جدیت در دستور کار تشکلهای بازنشستگی قرار گیرد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران ادامه داد: کانونهای بازنشستگی زمانی میتوانند در دفاع از حقوق اعضای خود موفقتر عمل کنند که از پشتوانه حضور و مشارکت گسترده بازنشستگان برخوردار باشند. انتخابات هیئتمدیره فرصتی برای تقویت این پشتوانه و انتخاب نمایندگانی است که بتوانند مطالبات جامعه بازنشستگی را با جدیت، انسجام و قدرت بیشتری دنبال کنند.
دریابیگی با دعوت از همه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی قائمشهر برای حضور در این انتخابات، گفت: از همه پیشکسوتان و اعضای شریف جامعه کارگری انتظار داریم با حضور پرشور، آگاهانه و مسئولانه خود در انتخابات، زمینه تقویت کانون و ارتقای ظرفیت آن برای ارائه خدمات بهتر و پیگیری مؤثرتر مطالبات بازنشستگان را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: حضور گسترده اعضا، پشتوانهای مهم برای هیئتمدیره آینده کانون خواهد بود و میتواند قدرت چانهزنی و ظرفیت پیگیری مطالبات بازنشستگان را در سطوح مختلف افزایش دهد.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی مازندران همچنین بر ضرورت همدلی و انسجام میان بازنشستگان تأکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات جامعه بازنشستگی، موضوعی فردی نیست و باید با رویکردی جمعی و تشکیلاتی دنبال شود. کانون میتواند با اتکا به مشارکت اعضا، صدای مطالبات قانونی بازنشستگان را رساتر به مسئولان و متولیان امر منتقل کند.
دریابیگی خاطرنشان کرد: بهبود معیشت بازنشستگان، اجرای کامل و عادلانه قوانین، ارتقای خدمات درمانی و رفاهی و صیانت از شأن و کرامت بازنشستگان از مهمترین محورهایی است که باید با جدیت دنبال شود و تحقق این اهداف بدون مشارکت فعال اعضای کانون امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، انتخابات هیئتمدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تأمین اجتماعی قائمشهر روز سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح در خیابان کارگر، مسجد صبوری برگزار خواهد شد و از تمامی کارگران بازنشسته و مستمریبگیران عضو کانون دعوت شده است با حضور گسترده خود در این رویداد صنفی، در تعیین مسیر آینده کانون و تقویت جایگاه تشکل بازنشستگان مشارکت کنند.