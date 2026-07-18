به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ عبدالمهدی حق‌شناس صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان امنیت و ۳۰ شهید رسانه استان مازندران، از تلاش خبرنگاران در پوشش رسانه‌ای مراسم تشییع شهدای اخیر قدردانی کرد.

وی با اشاره به اعزام بیش از ۱۵۰ نفر از فعالان رسانه‌ای استان به مراسم‌های مرتبط با شهدای اخیر، اظهار کرد: اصحاب رسانه مازندران بار دیگر در جریان‌سازی رسانه‌ای خوش درخشیدند و نقش مؤثری در انعکاس این رویدادها ایفا کردند.

مسئول بسیج رسانه مازندران با بیان اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در حفظ و انتقال هویت تاریخی، فرهنگی و ملی کشور دارند، افزود: روایت دفاع مقدس باید بر پایه اسناد معتبر و مستندات تاریخی باشد و از هرگونه اغراق در معرفی شهدا پرهیز شود؛ چرا که بیان غیرواقعی، نسل جوان را از الگوگیری صحیح دور می‌کند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت همکاری اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با فعالان رسانه‌ای گفت: بسیاری از خبرنگاران و مستندسازان علاقه‌مند به تولید محتوا درباره شهدا هستند اما دسترسی به اسناد و شخصیت‌های دفاع مقدس برای آنان دشوار است و این مجموعه می‌تواند با تسهیل این ارتباط، زمینه تولید آثار فاخر را فراهم کند.

وی تولید محتوای جذاب و متناسب با ذائقه نسل امروز را ضروری دانست و اظهار کرد: شیوه‌های سنتی معرفی شهدا دیگر پاسخگوی مخاطبان نیست و باید از قالب‌های کوتاه، خلاقانه و چندرسانه‌ای برای انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت استفاده شود.

مسئول بسیج رسانه مازندران همچنین خواستار معرفی سالانه یک شهید شاخص از استان در سطح ملی شد و گفت: همان‌گونه که برخی استان‌ها با شهدای شاخص خود شناخته می‌شوند، مازندران نیز باید هر سال یکی از فرماندهان و شهدای برجسته خود را به‌صورت هدفمند معرفی کند تا جایگاه شهدای لشکر ۲۵ کربلا بیش از گذشته در کشور شناخته شود.

حق‌شناس با اشاره به جنگ روایت‌ها و عملیات روانی دشمن افزود: امروز رسانه‌ها در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و باید با روایت دقیق و مستند، از تحریف واقعیات دفاع مقدس و رویدادهای روز جلوگیری کنند.

وی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در تولید محتوا را از ضرورت‌های فعالیت رسانه‌ای دانست و گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که استفاده هوشمندانه از رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقناع افکار عمومی داشته باشد.

مسئول بسیج رسانه مازندران همچنین بر حمایت از تولیدات فرهنگی مرتبط با شهدا، تسهیل روندهای اداری برای تولید کتاب، مستند و آثار هنری و ثبت تاریخ شفاهی رزمندگان تأکید کرد و گفت: رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس گنجینه‌های ارزشمند این سرزمین هستند و باید هرچه سریع‌تر خاطرات و روایت‌های آنان ثبت و ماندگار شود.

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