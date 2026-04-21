نقش کلیدی ذخایر استراتژیک دارو در مدیریت «جنگ رمضان» / اعتبارات سلامت در بودجه ۱۴۰۵ تقویت شد

به گزارش ایلنا، عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران به تشریح وضعیت مدیریت خدمات درمانی در دوره اخیر پرداخت. وی با اشاره به تلاش‌های مستمر وزیر بهداشت و مجموعه این وزارتخانه تأکید کرد که با همراهی مجلس، حوزه سلامت در این دوره از انسجام و برنامه‌ریزی مناسبی برخوردار بوده است.

زمانی کیاسری با اشاره به شرایط خاص ناشی از «جنگ رمضان» اظهار داشت: با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تمام توان دولت و مجلس به کار گرفته شد تا بیماران و خانواده‌های آنان در دریافت خدمات ضروری با کمترین چالش مواجه شوند.

وی یکی از عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت شرایط بحرانی اخیر را نگاه آینده‌نگرانه در قانون بودجه دانست و افزود: در بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی ذخایر ۶ ماهه دارو و لوازم مصرفی پزشکی برای شرایط بحران انجام شد که این تدبیر نقش بسیار مؤثری در پایداری خدمات درمانی طی ماه‌های اخیر ایفا کرد.

عضو کمیسیون بهداشت با نگاهی به افق پیش روی نظام سلامت تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز با پیگیری‌های تخصصی کمیسیون بهداشت و همکاری کمیسیون تلفیق، اعتبارات این بخش نسبت به سال گذشته تقویت شده است. به گفته وی، در سال آتی شاهد افزایش قابل توجه منابع مالی در بخش‌هایی همچون خرید و تجهیز آمبولانس‌ها، مدیریت بحران و ایجاد منابع پایدار برای سلامت جامعه خواهیم بود.

