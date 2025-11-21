خبرگزاری کار ایران
بسیج، کلید طلایی اقتدار ملی و دفاع از انقلاب اسلامی است

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اهمیت هفته بسیج و ایام فاطمیه، نقش بسیج را در پیروزی‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برجسته دانست و تاکید کرد: بسیج یک فرهنگ است که در هر زمان و مکان برای حفظ اقتدار ملی و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها وارد عمل می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمدرضا موحد در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری، ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت ایام فاطمیه به نقش محوری بسیج در تاریخ انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: بسیج یک فرهنگ است، نه فقط یک سازمان. این فرهنگ در هر عرصه‌ای که انقلاب و ملت نیاز داشته باشند، ورود کرده و مشکلات را حل کرده است.

وی با اشاره به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، تاکید کرد: منطق بسیج مقاوم‌سازی کشور در برابر تهدیدات و تبدیل تهدید به فرصت است. بسیج از همان روزهای آغازین انقلاب در برابر دشمنان داخلی و خارجی ایستادگی کرد و در هر عرصه‌ای که نیاز بود، همچون دفاع مقدس و جنگ نرم، نقش‌آفرینی کرد.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به همزمانی هفته بسیج و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، افزود: حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) نماد ایمان و مقاومت است. اگر ایمان ما همچون ایمان حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) باشد، هیچ‌گاه در برابر بحران‌ها و تهدیدات شکسته نخواهیم شد.

وی همچنین به شعار سال بسیج اشاره کرد و گفت: امسال هفته بسیج با شعار 'بسیج مردم و اقتدار ملی' نامگذاری شده است و در این هفته بیش از ۱۲ هزار برنامه در سراسر استان برگزار خواهد شد. از جمله افتتاح ۵۰۰ پروژه عمرانی و محرومیت‌زدایی با همکاری مجمع خیرین استان که به ارزش بیش از ۴۲۰ میلیارد تومان خواهد بود.

سردار موحد در ادامه به اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: امروز دشمن به جای حمله به مرزهای جغرافیایی، به مرزهای معنایی حمله می‌کند. جهاد تبیین به عنوان یک واجب فوری باید توسط همه ما در هر موقعیتی ادامه یابد تا حقیقت انقلاب و دفاع از ولایت را حفظ کنیم.

فرمانده سپاه کربلا از مردم خواست تا همواره در مسیر ایمان و مقاومت با وحدت و همبستگی حرکت کنند.

