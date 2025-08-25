برگزاری مراسم دلدادگان رضوی در خانه کارگر مازندران

به گزارش ایلنا، نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب به ویژه درگذشتگان و شهدای جامعه کارگری گفت: این مراسم بر اساس سنّتِ همه ساله، در دهه آخر ماه صفر همانند دهه اول محرم به مناسبت گرامیداشت مقام پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و همچنین ولی نعمت ایرانیان حضرت ثامن الائمه علی ابن موسی الرضا (ع) در محل خانه کارگر مازندران برگزار می شود تا این تصویر را به همه دنیا منعکس نماییم که جامعه بزرگ کارگری بر اساس مکنونات قلبی خود به پیامبر اعظم و ائمه اطهار (ع) و بالتبع آن به نظام اسلامی، انقلاب، امام راحل و مقام معظم رهبری اعتقاد قلبی راسخ دارد و همانگونه که در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ثابت شده است از جان و مال و هستی خود برای بقای اسلام و این نظام مقدس، هزینه های زیادی را متقبل شده است تا پیام پیروی از اسلام و دستورات آن بر خلاف نظام های کمونیستی و حزب توده را به عنوان سرلوحه فعالیت های این تشکیلات به همه جهانیان در اندیشه و عمل مخابره کند.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تشکیلات خانه کارگر به عنوان یکی از نهادهای مردمی و صنفی اثرگذار در راستای مطالبه حقوق کارگران و بازنشستگان عزیز از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است افزود: با نگاهی گذرا به سیره شخصی و اجتماعی پیامبر تا امامان معصوم علیهم السلام از زمان بعثت تا کنون در می یابیم که حاکمیت اخلاق الهی، برقرای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض طبقاتی در جامعه به عنوان اهداف اصلی آنان مدنظر بوده است که در ادامه این مسیر، قیام امام راحل در عصر حاضر نمونه ای از برقراری این سیره مهم در ایران اسلامی مدنظر بوده که متأسفانه شاهد هستیم از زمان رحلت پیامبر، انحرافات از این اهداف متعالی شروع شد که امروز هم شاهد تحقق نیافتن بخش قابل توجهی از اهداف انقلاب در حاکمیت اخلاق و برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض طبقاتی در جامعه هستیم.

نایب رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور با تصریح این مطلب که امروز تشکیلات کارگری به عنوان یک بازوی قدرتمند و تأثیرگذار در عرصه های مختلف کار و تولید و دارا بودن امکانات برخاسته از دل همین کارگران و بازنشستگان، تمامی تلاش خود را برای احقاق حقوق حقه این قشر مظلوم به کارگرفته است خاطرنشان کرد : وظیفه ما این است که آنچه مطالبات برحق این طبقه مهم جامعه است را به گوش مسئولان امر منعکس کنیم و در بیان حق و حقیقت به دلیل اینکه وامدار هیچ جریان و جناحی نیستیم کوتاهی نخواهیم کرد حتی اگر مورد هجمه بسیاری از معاندان نظام و جریانات تحت قیمومیت زر و زور قرار بگیریم.

وی با قدردانی از جامعه خبری و رسانه هایی که اخلاق و حقیقت جویی را به ویژه در حوزه کار و تولید و انعکاس کاستی ها و گرفتاری های جامعه کارگری و کارفرمایی سرلوحه اخبار خود قرار می دهند گفت: متأسفانه اینکه برخی به عنوان خبرنگار نما و در پوشش یک رسانه در شبکه اجتماعی، اخبار غیر واقعی و خلاف رسالت خبری بر علیه اعضای این تشکیلات در حوزه های مختلف از جمله کارخانه نساجی و درمان مطرح می کنند، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است و این از سعه صدر این تشکیلات و احترام به جامعه خبری حقیقت جو و حق طلب است که مراتب را از طریق دستگاه های قضایی متولی امر دنبال نمی کند و امیدوارم که این افراد با در نظر گرفتن اصل منافع کارگران و بازنشستگان، نگرش و وابستگی خود را از جریانات تاثیرگذار و منفعت طلب شخصی جدا کنند.

ابوطالب یحیایی عضو هیئت اجرایی و مدیر حقوقی خانه کارگر مازندران نیز در ابتدای این مراسم معنوی با اشاره به عصر جاهلیت و شرایط زمانی بعثت نبی مکرم اسلام گفت: افتخار ما این است که پیرو مکتب پیامبر اعظم و امامان معصومی هستیم که در اخلاق، نجابت، سبک زندگی، رفتارهای شخصی و اجتماعی، دانش و علم، سیاست و بسیاری از امور در عصر زندگی خود تا به امروز به عنوان انسان‌هایی بی بدیل و الگوی اعصار مطرح هستند و گذری بر اندیشه ها و سیره عملی زندگی آنان، این امر مهم را ثابت می کند که البته امیدواریم الگوی زندگی اجتماعی این بزرگواران به عنوان سرمشق حاکمیتی در اندیشه و رفتار دولتمردان از خرد و کلان، جاری شود تا اندکی شاهد برقراری واقعی عدالت اجتماعی در بخش های مختلف و همچنین کاهش فاصله طبقاتی و کم شدن مشکلات و آلام فراوان محرومان و مستضعفان از جمله کارگران شریف و زحمتکش به عنوان صاحبان اصلی این انقلاب باشیم.

انتهای پیام/