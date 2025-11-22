خبرگزاری کار ایران
صمت مسئول محاسبه سقف مجاز صادرات است

گمرک ایران اعلام کرد از تیر ماه ۱۴۰۳ کنترل سقف صادرات کارتهای بازرگانی به صورت سیستمی انجام می‌شود و مسئولیت محاسبات درباره میزان سقف مجاز برای صادرات در کارت‌های بازرگانی بر عهده وزارت صمت است.

ایلنا:  گمرک ایران اعلام کرد؛ از تیر ماه سال ۱۴۰۳ کنترل سقف صادرات کارت‌های بازرگانی به درخواست سازمان توسعه تجارت و به صورت سیستمی از طریق این سازمان انجام می‌شود. در حالی که پیش از این، شماره‌های کارت بازرگانی فاقد مجوز صادرات طی فهرستی و به صورت کاغذی اعلام می‌گردید.

طبق رویه‌ای که از سال گذشته جهت کنترل سقف کارت‌های بازرگانی جهت انجام تشریفات صادرات با همکاری سازمان توسعه تجارت صورت می‌گیرد، امکان اخذ کوتاژ صادراتی برای هر یک از صادرکنندگان در سامانه گمرک پس از اعتبارسنجی صادرکننده و تأیید سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

لازم به توضیح است؛ سرویس کنترل سقف صادرات که از سال گذشته توسط سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی شد، ضمن تبادل اطلاعات بین آن سازمان با گمرک و اعلام نواقص از سوی دفتر فن‌آوری اطلاعات گمرک به سازمان توسعه تجارت به طور مستمر در حال به‌روزرسانی، پایش، انجام اصلاحات و رفع نواقص بود و نهایتاً این سرویس پس از رفع نواقص و تکمیل اصلاحات در نیمه اول آبان‌ماه سال جاری در اختیار گمرک قرار گرفته و در کمتر از ۱۰ روز در سامانه‌های عملیاتی این سازمان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

این گزارش با اشاره به اینکه مسئولیت محاسبات در رابطه با میزان سقف مجاز برای صادرات در کارت‌های بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این محاسبات از طریق گمرک انجام نمی‌شود، می‌افزاید: متولی صدور کارت‌های بازرگانی و اعتبارسنجی صادرکنندگان و واردکنندگان و یا تشخیص و راستی‌آزمایی کارت‌های بازرگانی جهت انجام امور صادرات و واردات با سازمان توسعه تجارت است.

 

