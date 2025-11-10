ایلنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با اعلام ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای تجار و بازرگانان جهت ثبت کالا در سامانه جامع انبارها هشدار داد: از ابتدای هفته آینده، کالاهای فاقد ثبت رسمی در این سامانه کالای قاچاق تلقی شده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

داریوش جودکی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق مقررات مرتبط با شفاف‌سازی جریان کالا، اظهار کرد: تمامی تجار و بازرگانان موظف‌اند کالاهای موجود خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. عدم ثبت کالا در این سامانه، طبق ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصداق تخلف بوده و کالاهای ثبت‌نشده به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر، مهلت یک‌هفته‌ای برای ثبت کالاها در نظر گرفته شده است و پس از پایان این مهلت، بازرسی‌ها و عملیات نظارتی به‌صورت گسترده آغاز خواهد شد. همه صاحبان کسب‌وکار، از جمله انبارداران، عمده‌فروشان، شرکت‌های پخش و واردکنندگان مکلفند اطلاعات کالاهای خود را در سامانه ثبت کنند.