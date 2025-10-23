خبرگزاری کار ایران
کارگاه طراحی پایدار و نوآورانه در تولید لوازم خانگی

کارگاه طراحی پایدار و نوآورانه در تولید لوازم خانگی
برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی در نمایشگاه بین المللی تهران، کارگاه “طراحی پایدار و نوآورانه در تولید لوازم خانگی” با حضور امیر عسگری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران.

این کارگاه با همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی و اتاق تهران برگزار خواهد شد.

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران، سالن ۳۵، غرفه شماره ۱۰
زمان:پنج شنبه ۱ آبان، ساعت ۱۲

 

