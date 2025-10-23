کارگاه طراحی پایدار و نوآورانه در تولید لوازم خانگی
ایلنا: در حاشیه برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی در نمایشگاه بین المللی تهران، کارگاه “طراحی پایدار و نوآورانه در تولید لوازم خانگی” با حضور امیر عسگری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
این کارگاه با همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی و اتاق تهران برگزار خواهد شد.
مکان : نمایشگاه بین المللی تهران، سالن ۳۵، غرفه شماره ۱۰
زمان:پنج شنبه ۱ آبان، ساعت ۱۲