ایلنا: در حاشیه برگزاری نمایشگاه لوازم خانگی در نمایشگاه بین المللی تهران، کارگاه “طراحی پایدار و نوآورانه در تولید لوازم خانگی” با حضور امیر عسگری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

این کارگاه با همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی و اتاق تهران برگزار خواهد شد.

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران، سالن ۳۵، غرفه شماره ۱۰

زمان:پنج شنبه ۱ آبان، ساعت ۱۲

انتهای پیام/