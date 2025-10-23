خبرگزاری کار ایران
آغاز به کار بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی
امروز یکم آبان ماه ۱۴۰۴ ، بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی هم‌زمان با سی و یکمین نمایشگاه لوستر، چراغ‌های روشنایی و تزئینی در محل دائم نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد. .

به گزارش ایلنا، افتتاحیه با حضور  صدیف بیک‌زاده سرپرست شرکت 

سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا. ایران و ابراهیم شیخ

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ،  مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری ، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت و نمایندگان انجمن ها برگزار شد. 

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تا ۴ آبان ماه خواهد بود. 

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران نیز در سالن ۳۵ این نمایشگاه میزبان فعالان اقتصادی، مقامات دولتی و دانشگاهیان است.

 

 

