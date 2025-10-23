آغاز به کار بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی
امروز یکم آبان ماه ۱۴۰۴ ، بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی همزمان با سی و یکمین نمایشگاه لوستر، چراغهای روشنایی و تزئینی در محل دائم نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد. .
به گزارش ایلنا، افتتاحیه با حضور صدیف بیکزاده سرپرست شرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا. ایران و ابراهیم شیخ
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری ، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت و نمایندگان انجمن ها برگزار شد.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تا ۴ آبان ماه خواهد بود.
اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران نیز در سالن ۳۵ این نمایشگاه میزبان فعالان اقتصادی، مقامات دولتی و دانشگاهیان است.