آغاز به کار بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی

به گزارش ایلنا، افتتاحیه با حضور صدیف بیک‌زاده سرپرست شرکت

سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا. ایران و ابراهیم شیخ

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری ، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت و نمایندگان انجمن ها برگزار شد.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تا ۴ آبان ماه خواهد بود.

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران نیز در سالن ۳۵ این نمایشگاه میزبان فعالان اقتصادی، مقامات دولتی و دانشگاهیان است.

