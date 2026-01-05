۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در آستانه معرفی به بانک است

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی در جلسه ویدئوکنفرانسی شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو و معاونین وزرا برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی استان در طرح نهضت ملی مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی است که هم‌اکنون حدود ۵هزار واحد مسکونی به شبکه بانکی متصل نشده‌اند.

وی افزود: در این جلسه مدیران بانک‌ها قول دادند با برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان دی‌ماه تعداد قابل توجهی از این واحدها به شبکه بانکی متصل شود و میزان تحقق پرداخت تسهیلات به حد قابل قبولی برسد.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان همچنین با اشاره به موضوع تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در استان بیش از ۶ هزار واحد موفق به دریافت وام ودیعه شده‌اند که این موضوع نیز نقش موثری در حمایت از مستاجران و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها دارد.

مجیدی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در این جلسه، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد بود که به‌عنوان یک پیشنهاد جدی مطرح شد و معاون وزیر راه و شهرسازی نیز پیشنهاداتی در این زمینه ارائه داد و مقرر شد کارشناسی لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: در صورت تحقق این کاهش نرخ، گام بسیار موثری در جهت حمایت از متقاضیان مسکن و افزایش توان بازپرداخت تسهیلات برداشته خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن استان نیز گفت: از حدود ۱۰ هزار واحد در استان تاکنون برای حدود ۸۰ درصد پروانه ساختمانی صادر شده و تنها ۲۰ درصد باقی مانده است.

مجیدی افزود: در این جلسه تاکید شد که شهرداری‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی باقی‌مانده اقدام کنند تا روند اجرای پروژه‌ها با شتاب بیشتری ادامه یابد.

