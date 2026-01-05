خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار لرستان:

۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در آستانه معرفی به بانک است

۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در آستانه معرفی به بانک است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن در استان به شبکه بانکی متصل نشده‌ که با قول و تعهد مدیران بانک‌ها تا پایان دی‌ماه بخش قابل توجهی از این واحدها به تسهیلات بانکی متصل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی در جلسه ویدئوکنفرانسی شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو و معاونین وزرا برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی استان در طرح نهضت ملی مسکن، موضوع پرداخت تسهیلات بانکی است که هم‌اکنون حدود ۵هزار واحد مسکونی به شبکه بانکی متصل نشده‌اند. 

وی افزود: در این جلسه مدیران بانک‌ها قول دادند با برنامه‌ریزی انجام‌شده تا پایان دی‌ماه تعداد قابل توجهی از این واحدها به شبکه بانکی متصل شود و میزان تحقق پرداخت تسهیلات به حد قابل قبولی برسد. 

معاون امور عمرانی استاندار لرستان همچنین با اشاره به موضوع تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در استان بیش از ۶ هزار واحد موفق به دریافت وام ودیعه شده‌اند که این موضوع نیز نقش موثری در حمایت از مستاجران و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها دارد. 

مجیدی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در این جلسه، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از ۲۳ به ۱۸ درصد بود که به‌عنوان یک پیشنهاد جدی مطرح شد و معاون وزیر راه و شهرسازی نیز پیشنهاداتی در این زمینه ارائه داد و مقرر شد کارشناسی لازم انجام شود. 

وی تصریح کرد: در صورت تحقق این کاهش نرخ، گام بسیار موثری در جهت حمایت از متقاضیان مسکن و افزایش توان بازپرداخت تسهیلات برداشته خواهد شد. 

معاون امور عمرانی استاندار لرستان با اشاره به وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن استان نیز گفت: از حدود ۱۰ هزار واحد در استان تاکنون برای حدود ۸۰ درصد پروانه ساختمانی صادر شده و تنها ۲۰ درصد باقی مانده است. 

مجیدی افزود: در این جلسه تاکید شد که شهرداری‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی باقی‌مانده اقدام کنند تا روند اجرای پروژه‌ها با شتاب بیشتری ادامه یابد.

