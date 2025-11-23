خبرگزاری کار ایران
فرماندار خرم آباد؛

افزایش اعتماد اجتماعی با حضور میدانی مدیران در بین مردم محقق می‌شود

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت حضور مستقیم مدیران در میان مردم، گفت: این ارتباط بی‌واسطه، اعتماد عمومی را افزایش داده و روند رسیدگی به مطالبات را سرعت می‌بخشد.

به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان در نشستی با عنوان «کارزار خدمت در محلات کرامت» که در میان اهالی محله پشته حسین‌آباد در مسجد حضرت امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد شهدا، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی در همه دولت‌ها خدمات ارزشمندی ارائه داده و امروز نیز مدیران موظف‌اند میان مردم حضور داشته باشند و برای رفع دغدغه‌های آنان اقدام کنند. 

وی با تأکید بر اینکه اتکاء صرف به گزارش‌های اداری کافی نیست، افزود: حضور مدیران در میدان و گفت‌وگوی مستقیم با مردم موجب افزایش اعتماد اجتماعی می‌شود و این احساس را تقویت می‌کند که پیگیری مشکلات با جدیت و سرعت بیشتری در حال انجام است؛ احساسی که بزرگ‌ترین محرک امید در جامعه است. 

فرماندار مرکز استان با بیان اینکه نشست‌های محله‌محور، امکان ارتباط مستقیم و بدون واسطه شهروندان با مسئولان را فراهم کرده و اهالی هر محله می‌توانند مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کنند، اظهار کرد: مدیران نیز با بررسی میدانی، برای رفع مشکلات عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی تصمیم‌سازی می‌کنند. این رویکرد علاوه بر تسریع در حل مطالبات، مشارکت مردمی را تقویت کرده و مدیریت شهری را به مردم نزدیک‌تر می‌کند. 

درمنان با تأکید بر اینکه وظیفه مدیران امیدآفرینی و اطمینان‌بخشی به مردم است، گفت: اگر امروز مدیریتی وجود دارد با همت همین مردم بوده و هیچ مسئولی نباید بر آنان منت بگذارد. 

وی با اشاره به نقش تاریخی مساجد در تصمیم‌سازی‌های اجتماعی و انقلابی، تصریح کرد: هرجا مساجد محور تصمیم‌گیری بوده‌اند، نتایج آن به خیر ختم شده است؛ چنان‌که در دوران دفاع مقدس پایگاه‌های مقاومت بسیج نقش مؤثری ایفا کردند. از همراهی و مطالبه‌گری مجموعه بسیج و پیگیری آنان برای تحقق مطالبات مردم نیز قدردانی می‌کنم. 

فرماندار خرم‌آباد یادآور شد: روز دوشنبه میزبان پیکر مطهر شهدای گمنام خواهیم بود؛ عزیزانی که نامی بر سنگ نداشتند اما یادشان در دل مردم ماندگار است. از شهروندان درخواست می‌کنیم در مراسم استقبال از این شهدا حضور پررنگ داشته باشند.

