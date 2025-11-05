به گزارش ایلنا، آیت‌الله احمد مبلغی روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه در جلسه شورای اداری شهرستان ازنا اظهار کرد: هر استانی می‌تواند بر پایه گردشگری به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت کند، چراکه گردشگری ظرفیتی عظیم دارد که می‌تواند مبنای استقلال و پویایی اقتصادی یک منطقه باشد. لرستان با داشتن طبیعتی زیبا، مناطق بکر، کوه‌ها، آبشارها و چشم‌اندازهای طبیعی می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل شود، به شرط آنکه برنامه‌ریزی، جسارت و پیگیری مستمر در این مسیر وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه تبدیل گردشگری به فرهنگ عمومی نیازمند تلاش مداوم است، بیان کرد: اگر کسی در مسیر توسعه گردشگری گام برداشت و در ابتدا به نتیجه نرسید، نباید از پا بنشیند، بلکه باید آن‌قدر استمرار و کوشش داشته باشد تا این روحیه در جامعه نهادینه و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود.

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به لزوم توجه به ویژگی‌های خاص لرستان، گفت: این استان ظرفیت متمایزی در حوزه گردشگری دارد که باید به‌صورت شبانه‌روزی برای آن برنامه‌ریزی کرد. این ظرفیت، موهبتی خدادادی است و فقط به مدیریت، برنامه و هماهنگی نیاز دارد.

وی سه محور اصلی توسعه در شهرستان ازنا را اقتصاد شهری، فرهنگ و معنویت شهری و محیط زیست ارزیابی و اضافه کرد: باید از ظرفیت انسان‌های مؤمن، فرهیخته، معلمان، استادان و متخصصان این منطقه استفاده شود، زیرا هیچ تمدنی بدون انسان‌های آگاه و توانمند شکل نمی‌گیرد. همچنین محیط زیست و گردشگری مکمل یکدیگرند و توسعه پایدار در گرو حفظ این دو رکن اساسی است.

