نماینده لرستان در مجلس خبرگان:

اقتصاد امروز در جهان به‌شدت با گردشگری گره خورده است و باید در کشور فعال تر شود

اقتصاد امروز در جهان به‌شدت با گردشگری گره خورده است و باید در کشور فعال تر شود
نماینده لرستان در مجلس خبرگان گفت؛ اقتصاد امروز در جهان به‌شدت با گردشگری گره خورده است. اگر بتوانیم این حوزه را فعال کنیم، علاوه بر تقویت معیشت مردم، هویت فرهنگی و ارتباطات اجتماعی نیز ارتقا می‌یابد.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله احمد مبلغی روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه در جلسه شورای اداری شهرستان ازنا اظهار کرد: هر استانی می‌تواند بر پایه گردشگری به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت کند، چراکه گردشگری ظرفیتی عظیم دارد که می‌تواند مبنای استقلال و پویایی اقتصادی یک منطقه باشد. لرستان با داشتن طبیعتی زیبا، مناطق بکر، کوه‌ها، آبشارها و چشم‌اندازهای طبیعی می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری کشور تبدیل شود، به شرط آنکه برنامه‌ریزی، جسارت و پیگیری مستمر در این مسیر وجود داشته باشد. 

وی با بیان اینکه تبدیل گردشگری به فرهنگ عمومی نیازمند تلاش مداوم است، بیان کرد: اگر کسی در مسیر توسعه گردشگری گام برداشت و در ابتدا به نتیجه نرسید، نباید از پا بنشیند، بلکه باید آن‌قدر استمرار و کوشش داشته باشد تا این روحیه در جامعه نهادینه و به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود. 

نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به لزوم توجه به ویژگی‌های خاص لرستان، گفت: این استان ظرفیت متمایزی در حوزه گردشگری دارد که باید به‌صورت شبانه‌روزی برای آن برنامه‌ریزی کرد. این ظرفیت، موهبتی خدادادی است و فقط به مدیریت، برنامه و هماهنگی نیاز دارد. 

وی سه محور اصلی توسعه در شهرستان ازنا را اقتصاد شهری، فرهنگ و معنویت شهری و محیط زیست ارزیابی و اضافه کرد: باید از ظرفیت انسان‌های مؤمن، فرهیخته، معلمان، استادان و متخصصان این منطقه استفاده شود، زیرا هیچ تمدنی بدون انسان‌های آگاه و توانمند شکل نمی‌گیرد. همچنین محیط زیست و گردشگری مکمل یکدیگرند و توسعه پایدار در گرو حفظ این دو رکن اساسی است.

