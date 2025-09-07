در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
الویت کاری در اداره کار، برخورد با اشتغال غیر مجاز است
رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: ما دنبال این نیستیم که تنهایی کار را به ثمر برسانیم، ،نگرش ما به گونه ای است، که اگر کاری انجام میدهیم به نفع مردم باشد نه به ضررشان.
علی اسکندری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در بروجرد اظهار داشت: خوشحالیم که با مردم و ارباب رجوع و همچنین رسانه تعامل سازنده داریم، و میتوانیم به آنها خدمت کنیم. تمام تلاش مجموعه اداره کار و تعاون، رفع مشکلات مردم است.
ویژه افزود: خدا را شاکریم که میتوانیم در این جایگاه قدمی برای همشهریان خود برداریم، تا این لحظه تعامل ما با رسانه خوب بوده است رسانه چشم بینای مردم است که مشکلات را از نزدیک میبیند و رصد میکند، خوشحال میشویم نقطه نظرات مردم را بشنویم و مشکلات آنها را پیگیری کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: دید مثبتی به آینده و نحوه کار خود داریم و اگر دیگران ما را نقد کنند ناراحت نمیشویم، دوست داریم راهکاری که ارائه میدهیم به نفع مردم باشد چرا که خودمان را مدیون مردم میدانیم.
اسکندری تاکید کرد: قطعا رسانه در این مسیر میتواند تا حد زیادی به ما کمک میکند و میتواند نقایصی را که سطح شهر و نحوه اجرای ما میبیند در فضایی دوستانه ارائه دهد، اعتقاد شخصی من به کار تیمی و گروهی است نه انفرادی.
اسکندری با اشاره به خروج اتباع خارجی در بروجرد بیان داشت: الویت کاری ما در اداره کار برخورد با اشتغال غیر مجاز میباشد در این خصوص توانستیم با گشت ضربتی در زمان جنگ دوازده روزه تعداد زیادی از این اتباع را که عمدتا اهل افغانستان بوده و در مزارع کشاورزی و مرغداریها مشغول کار بودند را تحویل دهیم، چرا که حضور اتباع خارجی سوای مشکلات امنیتی، به خیر ساختها هم ضربه خواهد زد. ما در بروجرد ظرفیتها و پتانسیلهای خوبی داریم که میتوانیم از آنها استفاده کنیم.
اسکندری با توجه به فرارسیدن هفته تعاون گفت: یکی از فعالترین حوزههای تعاون در کشور هستیم که با ۹۸۸ تعاونی و ۱۰ هزار و ۴۲۹ نفر عضو تعاونیها میباشد، که با سرمایهای از بالغ بر ۲۱هزارمیلیارد و ۱۷۷هزار ریال مشغول فعالیت میباشند
وی با اشاره به طرحهای جدید در حوزه تعاونیهای شهرستان بروجرد، خاطر نشان کرد: در این هفته دو طرح به بهره برداری میرسد، از جمله افتتاح، سرخانه میوه مربوط به سرکار خانم پیریایی، و یکی هم تعاونی پروتئین شمس (گوشت و مرغ) آقای شمس، خواهد بود.
همچنین بحث تعاونی تولیدی (پنلهای خورشیدی)، مربوط به آقای مقدسی میباشد که در این هفته کلنگ زنی خواهد شد
اسکندری یادآور شد: یکی از اتفاقات مهمی که قرار است در حوزه تعاون رخ دهد رتبهبندی و شناسنامه دار کردن تعاونی میباشد، من معتقدم در کار باید دنبال ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغالی که داریم، باشیم، همچنین تعاونیهای فعال برند کشوری شوند و تعاونیهای نیمه فعال را فعال کنیم. قصد من این است، تا زمانی که در بروجرد خدمت میکنم، کاری انجام دهم که ماندگار باشد.
وی افزود: یکی از برنامههای ما در این هفته، نجدید میثاق با آرمانهای شهدای گرانقدر و حضور در مزار شهدا میباشد، همچنین راه اندازی پویش یک روزه یاریگری برای مشارکت همه شهروندان یرای پاکسازی محیط زیست و نشست با شرکتها و اتحادیههای تعاونی و برگزاری نمایشگاه و بازارچه تعاونی جهت ارائهی محصولات شرکت تعاونیها میباشد.
رییس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: دعوت از صاحبنظران دانشگاهی برای تبیین ارزش یاریگری و نهادینهسازی گفتمان تعاون و سخنرانی مدیران در خصوص تعاون، قبل از خطیب جمعه در سطح استان از دیگر کارهای این اداره در هفته تعاون است.
وی در ادامه عنوان کرد: برگزاری جنگ شادی و انعکاس برنامه هفته تعاون از طریق شبکههای اجتماعی و حضور در صدا و سیما، همراه با برگزاری مسابقات از کارهای این اداره در هفته تعاون میباشد.
اسکندری ضمن قدردانی از حضور و پتانسیل نمایندهها در کنار تعاونیها و اداره کار گفت: حاضریم به دستگاههای دیگر کمک و خدماترسانی کنیم چرا که پتانسیل این کار را داریم، و البته مشاغل خانگی را نیز توسعه دهیم و از تعاونیهای سطح شهر حمایت کرده و بودجهای برای رشد و پیشرفت آنها در نظر گرفتهایم چرا که نیت من و تفکر همکارانم در این عرصه این است که چراغ هیچ کارگاهی در شهر خاموش نشود.