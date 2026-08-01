به گزارش ایلنا از قزوین، بهزاد غیاثوند در تشریح این خبر گفت: طی چهار ماهه نخست سال جاری، واحدهای مرغ تخم‌گذار استان موفق به تولید 29 هزار و 500 تن تخم‌مرغ شدند که این میزان تولید، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و حفظ ثبات عرضه این محصول در استان و کشور دارد.

وی افزود: در این مدت، کارشناسان مدیریت امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور مستمر در واحدهای تولیدی، روند فعالیت و جوجه‌ریزی واحدهای مرغ تخم‌گذار را مورد پایش و ارزیابی قرار داده و همزمان برنامه‌های بهبود مدیریت در این واحدها را با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای راندمان تولید، کاهش تلفات و بهبود عملکرد گله‌ها اجرا کردند.

معاون جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت بالای تولید در این بخش تصریح کرد: در حال حاضر 51 واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت پنج میلیون قطعه در استان قزوین فعال است که با تولید مستمر، سهم قابل توجهی در تأمین تخم‌مرغ مورد نیاز بازار و تحقق امنیت غذایی کشور دارند.

غیاثوند ادامه داد: رعایت اصول فنی و بهداشتی، اجرای ضوابط امنیت زیستی، مدیریت صحیح گله‌ها و نظارت مستمر کارشناسان از مهم‌ترین عوامل حفظ پایداری تولید در واحدهای مرغ تخم‌گذار استان به شمار می‌رود و این اقدامات در افزایش کیفیت و کمیت تولید نیز تأثیر بسزایی داشته است.

غیاثوند یادآور شد: استان قزوین با برخورداری از ظرفیت پنج میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار، از قطب‌های مهم تولید تخم‌مرغ کشور به شمار می‌رود و تولید نزدیک به 30 هزار تن تخم‌مرغ در چهار ماهه نخست سال، بیانگر توانمندی این استان در حفظ پایداری تولید و تأمین نیاز بازار است.

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