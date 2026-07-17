به گزارش ایلنا در قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین با صدور پیامی، فرارسیدن هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی را به مدیران، کارکنان و فعالان این حوزه تبریک گفت.

در بخشی از این پیام آمده است: ۲۵ تیرماه، روز بهزیستی و تأمین اجتماعی، فرصت مناسبی برای قدردانی از تلاش‌های صادقانه افرادی است که با تعهد، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت، در مسیر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گسترش عدالت اجتماعی فعالیت می‌کنند.

استاندار قزوین در ادامه با اشاره به جایگاه این دو نهاد در نظام خدمات اجتماعی کشور تأکید کرد: سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی از ارکان مهم تحقق امنیت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و توسعه سرمایه اجتماعی هستند و خدمات گسترده آن‌ها نقش مؤثری در افزایش امید، آرامش و کیفیت زندگی شهروندان دارد.

نوذری با قدردانی از زحمات مدیران، کارکنان و همه فعالان حوزه بهزیستی و تأمین اجتماعی استان، ابراز امیدواری کرد با همدلی، نوآوری و تلاش مضاعف، زمینه ارتقای خدمات اجتماعی و تحقق هرچه بهتر اهداف حوزه رفاه و حمایت‌های اجتماعی فراهم شود.

وی در پایان این پیام، از خداوند متعال برای تمامی خدمتگزاران عرصه بهزیستی و تأمین اجتماعی، سلامتی، موفقیت و سربلندی مسئلت کرد.

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