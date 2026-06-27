به گزراش خبرنگار ایلنا در قزوین، با پیگیری مشاور رسانه‌ای ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و مساعدت مهدی عبدیان رئیس این نهاد اقتصادی، کنفرانس‌های خبری این تشکل اقتصادی به‌زودی با سازوکاری جدید و به‌صورت منظم برگزار خواهد شد.

سیدمصطفی جعفری، مشاور رسانه‌ای ریاست اتاق بازرگانی قزوین و رئیس خانه مطبوعات استان قزوین، با اعلام این خبر اظهار کرد: نشست‌های خبری پارلمان بخش خصوصی استان با هدف پوشش حداکثری رسانه‌ها و رعایت عدالت اطلاع‌رسانی، از همین هفته با سازوکاری جدید برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از این پس در هر ماه میزبان گروه مشخصی از رسانه‌ها خواهیم بود؛ به‌گونه‌ای که در ماه نخست، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در نشست‌های اتاق قزوین حضور خواهند داشت، در ماه دوم نشریات محلی و در ماه سوم نیز نشریات سراسری در این نشست‌ها شرکت خواهند کرد.

جعفری خاطرنشان کرد: با اجرای این شیوه، رسانه‌های سراسری، خبرگزاری‌ها و نشریات استان در طول هر فصل، دست‌کم یک‌بار فرصت حضور در کنفرانس‌های خبری ریاست اتاق بازرگانی قزوین را خواهند داشت و زمینه برای مشارکت گسترده‌تر رسانه‌ها در فرآیند اطلاع‌رسانی و انعکاس فعالیت‌های پارلمان بخش خصوصی فراهم می‌شود.

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