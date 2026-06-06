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اختصاص 1.3 میلیون لیتر سوخت برای فعال‌سازی ژنراتورهای صنایع قزوین

اختصاص 1.3 میلیون لیتر سوخت برای فعال‌سازی ژنراتورهای صنایع قزوین
کد خبر : 1794915
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رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: با پیگیری‌های رئیس و تعامل با شرکت ملی پخش یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت برای راه‌اندازی ژنراتور واحدهای تولیدی استان تا پایان خرداد اختصاص داده شد.

مهدی عبدیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از اختصاص یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت برای فعال‌سازی ژنراتورهای واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر داد و این اقدام را نتیجه تعامل مناسب با مهندس سید کیومرث کمالیار، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین توصیف کرد.

وی افزود: اعضای محترم اتاق بازرگانی قزوین و فعالان اقتصادی استان ـ چه کسانی که سهمیه سوخت (گازوئیل) خردادماه خود را دریافت کرده‌اند و فضای مناسب برای ذخیره‌سازی سوخت مازاد دارند و چه کسانی که تاکنون موفق به دریافت سهمیه سوخت این ماه خود نشده‌اند تا پایان خردادماه فرصت دارند با مراجعه به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، نسبت به انجام امور اداری تقاضای خود اقدام کنند.

عبدیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تعامل مناسبی که آقای مهندس کمالیار، مدیر محترم شرکت نفت استان، و همراهی‌های آقای جوکار، معاون محترم ایشان، با مجموعه صنعت و تولید دارند، این مازاد سهمیه سوخت مهیا شده است و امیدواریم مشکل استفاده از ژنراتور در مواقع اوج ناترازی انرژی و قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی تا حد امکان رفع گردد.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین به نمایندگی از بخش خصوصی استان از تلاش‌های ارزنده آقایان مهندس کمالیار، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قزوین، جوکار معاون ایشان و دیگر همکاران در توجه ویژه به رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان تقدیر و تشکر کرد.

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