تجهیز ۵۲ هزار هکتار اراضی زراعی آوج به سمپاش‌های نوین

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در راستای ارتقاء سطح حفاظت از مزارع گندم شهرستان آوج و مقابله مؤثر با آفات و علف‌های هرز، جهاد کشاورزی استان قزوین اقدام به تجهیز این منطقه به ماشین‌آلات نوین کشاورزی کرده است. این اقدامات با هدف مبارزه با سن مادر و علف‌های هرز در سطح گسترده ۵۲ هزار هکتار از مزارع گندم دیم شهرستان آوج صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا از قزوین، رضا شهسواری در جلسه الگوی کشت شهرستان آوج بر لزوم جدیت شبکه پایش در زمینه مبارزه با علف‌های هرز و کنترل سن گندم تاکید کرد و با اشاره به اهمیت زمان‌بندی دقیق در عملیات مبارزه بر ضرورت استفاده از روش‌های کارآمد و تجهیزات به‌روز تأکید کرد.

وی با اشاره به ارسال ۳ دستگاه سمپاش توربولاینر دولتی برای استفاده در مناطق کم‌برخوردار، از اجرای موفقیت‌آمیز مبارزه با علف‌های هرز در سطح بیش از ۲۱۰۰ هکتار خبر داد و بر لزوم ادامه این روند با بهره‌گیری از تجهیزات جدید و کارآمدتر تأکید کرد. 

به گفته مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین این سمپاش‌های نوین، با قابلیت‌های پیشرفته خود، به کشاورزان در اجرای دقیق‌تر و مؤثرتر عملیات سمپاشی علیه سن مادر و علف‌های هرز یاری می‌رسانند.

شهسواری همچنین با تأکید بر اهمیت کنترل به موقع سن مادر، که هر سن قادر به تخم‌ریزی تا ۸۰ تخم است، خاطرنشان کرد که بهترین زمان برای کنترل مؤثر این آفت، مرحله پیش از تخم‌ریزی است. 

وی معیارهای مبارزه را برای مزارع آبی (حداقل ۲ سن در متر مربع) و دیم (۰.۳ سن در متر مربع) اعلام کرد و از کشاورزان خواست تا با جدیت این دستورالعمل‌ها را رعایت کرده و از امکانات و دانش ترویجی موجود به بهترین نحو استفاده کنند.

