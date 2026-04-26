شکست «نهیلیسم یونانی» در برابر فرهنگ دختران ایرانی

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در نشست با جمعی از دختران استان قزوین سال گذشته را «سال پرفراز و نشیب» توصیف کرد و گفت: ما سه اتفاق بزرگ داشتیم: جنگ 12 روزه، اغتشاشات دارامی‌ها و جنگ رمضان که همه را خسته کرد.

او افزود: اما بعد از این جنگ‌ها، سه ضلع شکل گرفت که مهم‌ترینِ آنها مردم بودند؛ با غلبه بانوان در خیابان‌ها، مادرانی که پرچم ایران را با افتخار حمل می‌کردند. من در آن شب‌ها حضور داشتم؛ جمعیت غالب بانوان بودند. دختر ایرانی امروز دغدغه وطن، توسعه و آینده کشور را دارد و این برای ما ارزشمند است.

استاندار قزوین با اشاره به نقش تاریخی زنان در تمدن ایران گفت: اسکندر مقدونی برای سیطره بر ایران، به مشاورانش گفت باید 18 هزار سردار یونانی با 18 هزار دختر ایرانی ازدواج کنند تا فرهنگ نهلیسم اروپایی حاکم شود. اما بعد از یک دوره، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها تحت تأثیر نجابت و اصالت دختران ایرانی قرار گرفتند، نه سرداران یونانی. این یعنی فرهنگ ایرانی همیشه پیروز بوده است.

نوذری با اشاره به دیدار با خانواده شهدا در تاکستان، گفت: مادر شهید دهه شصتی مثل کوه استوار بود. یا مادر شهید رستمی که هشت فرزندش را داده بود، چنان زیبا و استوار صحبت می‌کرد که همه ما درس ایستادگی گرفتیم. این مادران قزوینی به ما درس ایران و پویایی دادند.»

او با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر استان اظهار داشت: قزوین تاریخ چند هزار ساله دارد، الموت، طبیعت، آثار مذهبی، اما از بیرون مظلوم واقع شده. سفیر تاجیکستان به من گفت هیچ جایی مثل قزوین ندیده است. باید با فیلم، انیمیشن، تئاتر و طنز، قزوین را نه فقط به ایران، به جهان معرفی کنیم.»

استاندار قزوین به پیشنهاد خانم فرامرزی درباره ساخت انیمیشن برای معرفی قزوین واکنش مثبت نشان داد و قول پیگیری جدی داد.

نوذری در پاسخ به درخواست‌های مطرح‌شده از سوی دختران و بانوان (از جمله خانم ستایش قلی‌پور درباره دوچرخه‌سواری، خانم گلچی‌ولدی درباره تسهیلات، خانم مظفری درباره بیمه هنرمندان و خانم برگشایی درباره حمایت اسپانسرها) تأکید کرد: «من به قولی که برای دوچرخه‌سواری دادم پایبندم. پیگیری می‌کنم.»

او با اشاره به انتصاب اولین مدیرکل زن ثبت‌احوال کشور در قزوین گفت: گفتند در ثبت‌احوال خانم نداشتیم؛ گفتم اولین‌اش باشد. امروز ما از دوره مردسالاری عبور کردیم. جایی که یک خانم نمره 17 دارد و آقا نمره 15، از آن خانم باید استفاده کنیم.»

استاندار قزوین در پاسخ به خانم فاطمه محمدی (موضوع آلودگی و اماکن تفریحی) و خانم ایران‌دوست (فرهنگ، موسیقی و سینمای قزوین) قول پیگیری داد و از رتبه آخر قزوین در شاخص سینما انتقاد کرد.

نوذری در پایان با تبریک «روز دختر» به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) خطاب به تمام دختران حاضر گفت: شما امروز در جایگاه درست تاریخی خود ایستاده‌اید. اگر نامه بنویسید و نیاز به تسهیلات، آموزش، اشتغال یا حمایت دارید، من در خدمت شما هستم. برای اعتلای قزوین و ایران عزیز کوشا باشید.

او همچنین تأکید کرد: اشتغال زن و مرد نمی‌شناسد؛ هرکس توانمند باشد، باید میدان داشته باشد.

