مصوبات شورای گفتگوی قزوین پشتوانه کارشناسی قوی دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در جلسه صدوشانزدهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین گفت: جا دارد تقدیر ویژه‌ای داشته باشیم از مدیریت دکترنوذری استاندار معزز قزوین که از زمان حضور در استان باحمایت ملموس از تولید اتفاقات خوبی را رقم زدند و شرایط تازه‌ای دراستان به وجود آمده است.

وی اضافه کرد: همچنین به نمایندگی از بخش خصوصی از تلاش‌‌های دکتر صفی‌خانی معاون اقتصادی استاندار و دیگر مدیران حوزه صنعت و تولید تشکر می‌کنیم.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه این عزیزان در شرایط کنونی پیگیر مشکلات حوزه تولید بوده‌اند، گفت: هم استاندار و هم معاون اقتصادی ایشان ضمن بازدید از واحدهای آسیب‌دیده و برگزاری جلسات مستمر و موثر در عرصه‌های تأمین مواد اولیه، حفظ سطح اشتغال و رسیدگی به موضوعات کارگری سعی و کوشش وافری نشان داده‌اند.

عبدیان ادامه داد: هیچ مصوبه‌ای بدون برگزاری جلسات تخصصی و کارشناسی با حضور مشترک نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی به صحن اصلی شورا ارائه نمی‌شود.

وی تصریح کرد: گاهی اوقات ادبیات متن مصوبات این جلسات هم با نظر نمایندگان نهادهای اجرایی بازبینی شده و با تأیید آنها در شورا طرح می‌شود.

