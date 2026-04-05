بهره برداری از ۴ مگاوات انرژی خورشیدی در بویینزهرا
در مراسمی با حضور معاون سرمایه گذاری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ایران (ساتبا) بهرهبرداری از یک نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی و یک نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان در شهرک انرژی شال بویینزهرا آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین؛ عصر امروز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ و در مراسمی با حضور محمدنژاد معاون سرمایه گذاری و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ایران (ساتبا)، محمدرضا صفیخانی معاون اقتصادی استانداری، مصطفی صالحی فرماندار شهرستان بویینزهرا، کامجو رحمانی بخشدار شال و جمعی از مسئولین بهرهبرداری از دو نیروگاه خورشیدی در شهرک انرژی شال از توابع شهرستان بویینزهرا آغاز شد.
برای ساخت هر یکمگاوات انرژی خورشیدی ۱.۵ هکتار زمین و بیش از ۳۵ میلیارد تومان هزینه مورد نیاز است.
شهرک انرژی شال با مساحتی بیش از ۷۰۰ هکتار برای ساخت نیروگاههای خورشیدی پیش بینی شده که فاز اول آن در ۱۰۹ هکتار اجرایی شده است.