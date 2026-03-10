معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛

تسریع در ساخت مدارس و مساجد شهر مهرگان

تسریع در ساخت مدارس و مساجد شهر مهرگان
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی: تکمیل واحدهای مسکونی بدون ایجاد فضاهای آموزشی، مذهبی و رفاهی میسر نیست. اولویت ما در شهر مهرگان ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق تسریع در بهره‌برداری از مدارس و مساجد در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سفری به استان قزوین با حضور در شهر مهرگان از آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر، طرح‌های نهضت ملی مسکن و زیرساخت‌های خدماتی این شهر بازدید کرد.

در این بازدید که با همراهی جواد حق‌لطفی، معاون امور عمرانی استاندار، مجتبی دائی‌دائی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین و جمعی از مدیران استانی صورت گرفت، روند احداث واحدهای مسکونی و همچنین پروژه‌های روبنایی شامل مدرسه ،مسجد و پروژه های در دست تحویل مورد ارزیابی قرار گرفت.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پروژه‌های ساختمانی مهرگان بر رویکرد وزارت‌خانه در تأمین همزمان مسکن و خدمات تأکید کرد و گفت: تکمیل واحدهای مسکونی بدون ایجاد فضاهای آموزشی، مذهبی و رفاهی میسر نیست. اولویت ما در شهر مهرگان ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق تسریع در بهره‌برداری از مدارس و مساجد در حال ساخت است.

وی همچنین با تقدیر و تشکر از پیگیری‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین افزود: هماهنگی خوبی در قزوین برای پیشبرد طرح‌های مسکن وجود دارد و تلاش می‌کنیم با تخصیص اعتبارات لازم موانع اجرایی پروژه‌های خدماتی مهرگان را برطرف کنیم.

در ادامه این برنامه مجتبی دائی‌دائی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با ارائه گزارشی از پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در مهرگان گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی قزوین علاوه بر نظارت دقیق بر کیفیت ساخت‌وسازها، بر تکمیل پروژه‌های جانبی از جمله فضاهای آموزشی و مذهبی تمرکز ویژه‌ای دارد تا ساکنان محترم این منطقه دغدغه‌ای بابت دسترسی به خدمات اولیه نداشته باشند.

وی ادامه داد: بازدید امروز از مسجد و مدرسه در حال احداث مهرگان نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه متوازن این شهر است و امیدواریم طبق زمان‌بندی، این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسند.

