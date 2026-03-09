نانوایان در صدر اصناف متخلف استان قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، کامران لشگری عصر امروز در کارگروه تنظیم بازار استان قزوین گفت: بعد از گذر موج هیجانی خرید در روز ابتدایی جنگ هم‌اکنون کالا به وفور در فروشگاه موجود است.

وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بازار استان اضافه کرد: با شروع جنگ تحمیلی رمضان و با تشکیل قرارگاه اقتصادی استان، اداره کل صمت استان با تشکیل 9 کمیته داخلی از تأمین و تولید کالا، توزیع و نظارت و بازرسی کالا را بررسی و پیگیری صورت می‌پذیرد.

دبیر کارگروه تنظیم‌ بازار استان قزوین با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 20 هزار بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که منجر به تشکیل 3100 پرونده تخلفاتی شده است، گفت: بیشترین تخلف به ترتیب در حوزه نانوایی ها با 32 درصد، گروه پروتئینی‌ها 20 درصد، برنج و روغن 18 درصد، کالابرگ 15 درصد و سایر کالاها و خدمات 15 درصد صورت گرفته است.

لشگری افزود: در این مدت 320 مورد گشت مشترک نظارت و بازرسی با حضور تعزیرات حکومتی، جهادکشاورزی، اتاق اصناف و اتحادیه ها و بسیج اصناف صورت گرفت.

وی ادامه داد: قبل از شروع جنگ به طور میانگین روزانه 90 تماس با سامانه‌ 124 صورت می‌گرفت که با شروع جنگ در روزهای ابتدایی به 400 تماس در روز نیز افزایش یافت که به مرور رو به کاهش است.

مدیرکل صمت استان قزوین از افزایش 2 برابری نیروی انسانی مرکز پاسخگویی به شکایات خبر داد و گفت: تشکیل کمیته هماهنگی بازرسی و نظارت با جهادکشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، بسیج اصناف، فرمانداری و استانداری جهت هدفمند کردن صورت گرفت.

لشگری اضافه کرد: بازدید و بررسی انبارها، سردخانه های نگهداری میوه‌های تنظیم بازار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف با حضور معاون دادستان مرکز استان از دیگر اقدامات در این ایام بود.

وی ادامه داد: همچنین شاهد بازدید معاون وزیر صمت از واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی و تشکیل جلسه در واحد های صنعتی جهت بررسی مشکلات واحدها و تصمیم در جهت حل مسائل و مشکلات آنها بودیم.

