امام جمعه قزوین:
همه به وضع اقتصادی موجود معترض هستیم
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت الله حسین مظفری در مراسم اختتامیه هشتیمن دوسالانه ملی خوشنویسی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار فرهنگیان برگزار شد، گفت: هنر نماد و تجلی شکوه الهی و تجلی پیام اثرگذار است و پیامی که با هنر عجین شود ماندگار خواهد شد.
وی اضافه کرد: اگر هنر یک ابزار است باید در اختیارحقیقت قرار گیرد و هنرمند از ابزار هنر برای بیان حقیقت استفاده کند و در جنگ ترکیبی نیازمند استفاده از هنر برای اثرگذاری هستیم.
مظفری تصریح کرد: هنرمندان از ابزار هنر برای ارتقای جایگاه فرهنگ استفاده کنند و زمینه امیدبخشی و اعتماد به نفس را در جامعه مهیا کنند.
امام جمعه قزوین یادآورشد: خداوند به قلم سوگند یاد کرده و پیشوایان دینی مردم را به هنر توصیه کرده اند و خوشنویسان که از هنر قدسی برخوردارند باید حق و حقیقت را به دیگران منتقل کنند.
مظفری بیان کرد: ملت ایران به نزدیکی قله عزت و شرافت رسیده و در جنبه های مادی و معنوی پیشرفت زیادی داشته که باید بازگوشود.
امام جمعه قزوین با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه اظهارداشت: البته همه ما به وضع اقتصادی موجود معترضیم و در کنار کسانی هستیم که به سختی زندگی می کنند اما از اغتشاشگران بیزاری می جوییم.
وی گفت: از هنرمندان هم انتظار داریم حق را بیان کنند و امید دهند و مراقب باشند همراهی با اغتشاشگران پذیرفته نیست.