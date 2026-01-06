خبرگزاری کار ایران
امام جمعه قزوین:

همه به وضع اقتصادی موجود معترض هستیم

امام جمعه قزوین گفت: البته همه ما به وضع اقتصادی موجود معترضیم و در کنار کسانی هستیم که به سختی زندگی می کنند اما از اغتشاشگران بیزاری می جوییم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت الله حسین مظفری در مراسم اختتامیه هشتیمن دوسالانه ملی خوشنویسی که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار فرهنگیان برگزار شد، گفت: هنر نماد و تجلی شکوه الهی و تجلی پیام اثرگذار است و پیامی که با هنر عجین شود ماندگار خواهد شد.

وی اضافه کرد: اگر هنر یک ابزار است باید در اختیارحقیقت قرار گیرد و هنرمند از ابزار هنر برای بیان حقیقت استفاده کند و در جنگ ترکیبی نیازمند استفاده از هنر برای اثرگذاری هستیم.

مظفری تصریح کرد: هنرمندان از ابزار هنر برای ارتقای جایگاه فرهنگ استفاده کنند و زمینه امیدبخشی و اعتماد به نفس را در جامعه مهیا کنند.

امام جمعه قزوین یادآورشد: خداوند به قلم سوگند یاد کرده و پیشوایان دینی مردم را به هنر توصیه کرده اند و خوشنویسان که از هنر قدسی برخوردارند باید حق و حقیقت را به دیگران منتقل کنند.

مظفری بیان کرد: ملت ایران به نزدیکی قله عزت و شرافت رسیده و در جنبه های مادی و معنوی پیشرفت زیادی داشته که باید بازگوشود.

امام جمعه قزوین با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه اظهارداشت: البته همه ما به وضع اقتصادی موجود معترضیم و در کنار کسانی هستیم که به سختی زندگی می کنند اما از اغتشاشگران بیزاری می جوییم.

وی گفت: از هنرمندان هم انتظار داریم حق را بیان کنند و امید دهند و مراقب باشند همراهی با اغتشاشگران پذیرفته نیست.

