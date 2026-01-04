در این زمانه گرداندن امور خانواده با کیفیت مطلوب سخت است

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مهدی عبدیان عصر امروز در مراسم تکریم مقام پدر و روز مرد که به همت اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد، گفت: «هدف از برگزاری این برنامه، که با هماهنگی استاندار محترم صورت گرفت، قدردانی از زحمات پدران عزیز است. جا دارد از آقای دکتر نوذری، استاندار عزیزمان نیز تشکر کنم که محبت داشتند.»

وی با اشاره به محدودیت فضای برگزاری مراسم افزود: «دوست داشتیم دوستان بیشتری را دعوت کنیم، اما فضای اتاق محدود بود. خوشبختانه استاندار محترم نیز حضور یافتند و ما از ایشان برای مشارکت در این قدردانی مشترک دعوت کردیم که با استقبال ایشان مواجه شد.»

رئیس اتاق بازرگانی قزوین با تأکید بر سختیهای نقش پدری در شرایط کنونی گفت: «در این دوره و زمانه، گرداندن امور خانواده با کیفیت مطلوب، کاری بسیار سخت است. ما به نیت قدردانی و بوسیدن دست تک تک پدران عزیز، هموطنان و شیعیان امیرالمؤمنین علی(ع)، این مراسم را ترتیب دادیم تا بگوییم به یاد شما بزرگواران هستیم.»

عبدیان برای پدران حاضر آرزوی طول عمر، سلامتی و بهره‌مندی از سایه‌ی امیرالمؤمنین(ع) کرد و گفت: «ان شاءالله همگی زیر سایه امیرالمؤمنین باشید و حداقل یکصد و بیست سال در صحت و سلامت کنار خانواده‌های عزیزتان زندگی کنید. ویژه‌ی بزرگترها و موسفیدان حاضر نیز از صمیم قلب سپاسگزارم.»

وی در پایان از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری مراسم، پرسنل اتاق بازرگانی، استانداری، روابط عمومی و سایر واحدهای مشارکت‌کننده، تشکر کرد و خطاب به حاضران گفت: «برای سلامتی خودتان و خانواده‌های عزیزتان صلوات بفرستید: اللهم صل علی محمد و آل محمد.»

این مراسم با حضور جمعی از پدران، مسئولان استانی و اعضای اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.

